Le covid-19 a rendu impossible de rassembler, pour la dixième année consécutive, les fans d’Alonso dans la course populaire de son circuit. Cependant, cela ne signifie pas que l’événement n’aura pas lieu. Ce 2020 le rendez-vous sera virtuel et ouvert à tous. De plus, tous les fonds recueillis iront à la banque alimentaire.



Fernando célèbre une course populaire sur son circuit depuis dix ans pour collecter des fonds pour installer des passages piétons dans les points chauds où des accidents se produisent.

Cependant, cette année, la crise économique actuelle l’a amené à repenser son travail et à choisir d’aider les plus démunis. Les fans ont eu l’opportunité de rencontrer Fernando sur son circuit cet hiver à une occasion très spéciale, juste avant de commencer son temps avec Renault. Cependant, la pandémie n’est pas d’accord avec cette réunion et pour éviter les risques de covid-19, la course sera virtuelle et les bénéfices de l’enregistrement iront aux banques alimentaires espagnoles.

La distance à parcourir sera de quatre kilomètres et les inscrits pourront effectuer le parcours entre le 21 et le 25 décembre. Les participants doivent télécharger l’application 321GoLive, disponible pour Android et iOS, pour enregistrer leurs temps.

Vous pouvez maintenant vous inscrire via le lien suivant:

Inscrivez-vous ici!

Prix: cinq euros

“Bonjour à tous! Je voudrais vous annoncer que malgré les difficultés que le coronavirus nous cause à tous, nous continuerons cette année à célébrer la traditionnelle course que nous organisons à Noël depuis la Fondation Fernando Alonso et Liberbank”, a communiqué Fernando lui-même. sur leurs réseaux sociaux.

“Un événement auquel vous savez que j’ai une affection particulière et auquel je veux vous encourager à participer. A cette occasion et pour éviter les risques et se conformer aux recommandations des autorités, nous ne pourrons pas nous rencontrer sur mon circuit dans les Asturies, mais nous utiliserons la technologie pour organiser une course virtuelle », a-t-il ajouté.

"De cette façon, n'importe qui de n'importe où dans le monde peut participer. Le montant total de l'inscription ira à la Fédération espagnole des banques alimentaires pour collaborer à leur travail de solidarité en faveur des autres, un travail que vous savez est actuellement particulièrement important en raison de la crise sanitaire et économique actuelle"

“De cette façon, n’importe qui de n’importe où dans le monde peut participer. Le montant total de l’inscription ira à la Fédération espagnole des banques alimentaires pour collaborer à leur travail de solidarité en faveur des autres, un travail que vous savez est actuellement particulièrement important en raison de la crise sanitaire et économique actuelle », a-t-il poursuivi.

“Alors je vous attends, je vous encourage à participer et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je ne manquerai pas mon rendez-vous de Noël et cette année je courrai virtuellement avec vous pour une bonne cause. Découvrez et inscrivez-vous”, a déclaré Alonso pour terminer.

