La Formule 1 organisera la deuxième de ses deux courses du Grand Prix de Bahreïn autour d’un tracé raccourci et rapide qui mettra moins de 55 secondes aux voitures pour effectuer le tour des qualifications, le sport et le site confirmés dans un communiqué vendredi.

À 3,543 km, le tracé à 11 virages qui constitue le «circuit extérieur» de la piste du désert de Sakhir à Bahreïn, sera le deuxième plus court de Formule 1 derrière Monaco, qui ne sera pas couru cette année.

Les simulations ont montré que les voitures seront capables de parcourir le tracé en moins d’une minute pendant la course, qui comportera le plus grand nombre de tours à 87.

Baptisée Grand Prix de Sakhir, la deuxième course dans le royaume des îles du Golfe aura lieu le 6 décembre, une semaine après le Grand Prix de Bahreïn qui se déroulera comme d’habitude sur le plus long «tracé international» de 5,4 km.

Il se déroulera également comme une course de nuit complète, avec les qualifications et la course sous les projecteurs. Le Grand Prix de Bahreïn restera une course du crépuscule à l’obscurité.

Le circuit de Sakhir sera le troisième site à accueillir plus d’une course dans la saison retardée du COVID-19 de Formule 1, le Red Bull Ring autrichien et Silverstone en Angleterre accueillant tous deux deux courses.

Il sera cependant le premier à utiliser une disposition alternative.

« Nous avons évalué un certain nombre d’options pour le tracé du circuit alternatif », a déclaré le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, dans le communiqué.

«(Nous) avons conclu que le circuit extérieur offrira la meilleure alternative et offrira un nouveau défi à toutes les équipes et divertira tous nos fans avec des vitesses élevées et des temps au tour rapides.»

La Formule 1 a dévoilé un calendrier étoffé de 17 courses 2020 plus tôt cette semaine. La deuxième course de Bahreïn devrait être l’avant-dernière manche avant la fin de la saison à Abu Dhabi le 13 décembre.