Le confinement en Grande-Bretagne et la crise économique, principales motivations

En cas de report, Ferrari recourrait-il au veto?

L’impact économique de la pandémie de covid-19 se traduit par de faibles revenus pour la Formule 1 et accentue les problèmes financiers des petites équipes. De l’Italie, ils assurent que la F1 étudie déjà le report de l’introduction des nouvelles règles. À l’heure actuelle, le sport n’est pas prêt à payer les dépenses d’une nouvelle génération de voitures.



La crise économique et les restrictions existantes en Grande-Bretagne en raison du covid-19 pourraient entraîner un report de la nouvelle ère de la Formule 1, initialement prévue pour 2021 et qui avait déjà été repoussée une fois à 2022 par la pandémie.

La F1 n’est pas étrangère à la crise sanitaire que traverse actuellement la planète. Les modifications du calendrier annoncées hier par Liberty Media ne sont peut-être pas les seules. D’Italie, en particulier du célèbre journal La Gazzetta dello Sport, on dit que le Gran Circo étudie déjà le report des règlements techniques qui devaient arriver en 2022.

Surtout, la situation actuelle en Grande-Bretagne, où une nouvelle souche de covid-19 a récemment été découverte, est préoccupante, car c’est le pays où sont basées sept des dix équipes de la grille. De plus, la crise économique serre les petites équipes comme Haas et Williams, malgré le soutien de Ferrari et Dorilton Capital respectivement.

Il est également important de connaître l’impact du lock-out en Grande-Bretagne – le troisième du pays et cette fois, d’une durée de six semaines, jusqu’à mi-février – sur l’industrie automobile. Il faut rappeler que le budget de la plupart des équipes en boit et qu’une pause n’est pas la meilleure de l’actualité en pleine préparation pour 2022.

De plus, les revenus du Grand Cirque ont chuté en raison de la célébration de moins de courses. Bien que le plan soit d’en organiser 23 cette année, seule la pandémie dictera combien de personnes pourront finalement être contestées.

Ainsi, février sera un mois clé, comme ce sera quand la FIA, Liberty Media et les équipes feront le point sur la situation et étudieront les perspectives financières pour la saison 2021 et surtout 2022. Ils devront décider si la F1 est prête dès maintenant pour un effort économique aussi important que celui d’un changement réglementaire.

Le report du règlement “céderait” sûrement un autre championnat à la domination de Mercedes, ce que Ferrari peut peut-être empêcher grâce à son veto.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard