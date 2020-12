L’Allemand critique que la catégorie ne soit pas une référence pour l’industrie automobile

Le quadruple champion éliminerait les spectacles aériens des courses

La Formule 1 progresse étape par étape pour devenir une catégorie plus durable. Pour ce faire, ils augmenteront la quantité de biocarburants de 5 à 10% en 2021. Cependant, Vettel pense que cela ne suffit pas et que le Grand Cirque devrait accélérer le processus.



Le quadruple champion souligne que prendre cinq ou six ans pour passer de 10% à 30% attend trop longtemps. Celui d’Heppenheim regrette que la Formule 1 ne prenne pas la tête à cet égard et se positionne comme une référence non seulement dans le sport, mais aussi dans le monde automobile.

“Une part de 10% du biocarburant de deuxième génération ne sera obligatoire en Formule 1 qu’à partir de 2022. Dans l’état actuel des choses, la proportion n’augmentera pas à 30% jusqu’à ce qu’une nouvelle réglementation moteur soit introduite. de 2025 à 2026 au plus tôt. Je trouve cela très très décevant », a-t-il déclaré au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Vettel rappelle l’efficacité qu’ils ont obtenue avec les moteurs hybrides depuis leur arrivée en Formule 1 lors de la saison 2014. Malgré cela, il considère qu’ils ne sont pas utiles car ils ne peuvent pas être extrapolés aux tramways et à leur évolution vers la mobilité plus durable. De plus, il est clair que la classe reine rate une occasion en or de se démarquer.

“Où est le rôle pionnier de la Formule 1 dans le domaine de la technologie? La Formule 1 fait la publicité du moteur hybride… Il y a beaucoup de choses qui sont annoncées dans le monde, mais quel profit y a-t-il derrière? Nous avons le moteur à combustion interne le plus efficace au monde – 50% efficace contre 30% dans les tramways – », a-t-il expliqué.

«Cela ne sert à rien car la façon dont nous conduisons ne parviendra jamais aux tramways. Ce qui est décevant, c’est que nous ne saisissons pas l’occasion. La Formule 1 pourrait à nouveau être un pionnier de la technologie après une longue période. Je pense que c’est précisément ce rôle de pionnier qui peut assurer notre survie », a-t-elle ajouté.

Le futur pilote Aston Martin a non seulement critiqué le rôle de la Formule 1 en ce qui concerne les moteurs, mais a également dénoncé certaines activités qu’il juge inutiles. L’Allemand considère qu’il est totalement inutile pour les avions de chasse ou commerciaux de survoler l’arrivée juste avant une course et presse la catégorie de supprimer ce spectacle.

“Je pense que c’est dépassé et que c’est un gaspillage inutile de ressources. Si nous ouvrons les yeux et développons notre conscience, nous trouverons beaucoup de choses qui sont superflues. La F1 ne devrait-elle pas montrer la voie? Pourquoi pas? Ce serait aussi un signal pour autres fédérations sportives », a exprimé Vettel pour fermer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard