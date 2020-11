La catégorie est entrée 30 millions de moins qu’à la même période l’an dernier

Les résultats s’améliorent considérablement par rapport à ceux du deuxième trimestre

Des entreprises et des entreprises du monde entier ont été touchées par le coronavirus et la Formule 1 ne fait pas exception. La catégorie reine a enregistré une perte de 88 millions d’euros au troisième trimestre 2020 par rapport aux 27 millions de bénéfices qu’elle avait réalisés à la même période l’an dernier.



D’autre part, les revenus ont également diminué. En 2019, ils étaient de 536 millions d’euros entre juillet et septembre, alors qu’ils étaient cette année à 506. De plus, les équipes ont reçu 373 millions d’euros après la signature du nouveau Pacte de Concord. Liberty Media a expliqué les principales raisons de ces pertes.

“Les résultats du troisième trimestre de 2020 ont été affectés par l’absence de fans, l’emplacement des courses, ainsi que le calendrier des courses révisé et la reconnaissance au prorata de certaines sources de revenus”, a déclaré Liberty Media dans des déclarations recueillies par le Portail américain Motorsport.com.

Malgré tout, le résultat du troisième trimestre est bien meilleur que celui du deuxième. Entre avril et juin, seuls 20 millions d’euros ont été inscrits par rapport aux 525 reçus à la même période de 2019. Précisément la clé qui le justifie est que pendant cette période, il n’y a pas eu de courses et, bien qu’après la reprise du championnat, il n’y a pas eu amateurs dans la plupart des dates, sauf par exemple celle de Russie.

«Les revenus primaires de la Formule 1 ont diminué principalement en raison des revenus limités de la promotion des courses, car les fans ont été bannis de toutes les courses sauf une au cours du troisième trimestre», a déclaré Liberty Media.

La saison se joue depuis juillet sans revers majeurs, les télévisions ont donc pu retransmettre les courses, avec lesquelles les frais ont été payés. Bien entendu, le nombre de presse dans les circuits a considérablement diminué. En revanche, 17 médecins généralistes étaient programmés en six mois seulement contre 22 initialement prévus, ce qui a également engendré des pertes par rapport au plan initial.

“Cela a été partiellement compensé par la croissance des tarifs de diffusion et de publicité et de parrainage en raison de l’impact d’une reconnaissance plus proportionnelle des revenus basés sur la saison avec trois courses supplémentaires au cours de la période en cours, ainsi que de l’impact de la reconnaissance des revenus. pour un plus petit nombre de courses en 2020. Cependant, tant les revenus de la diffusion et de la publicité que ceux du parrainage ont été inférieurs à ceux initialement contractés », a-t-il conclu.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard