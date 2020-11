La prochaine étape est un essai de cinq jours à Maranello

Le gagnant signera un contrat pour piloter la Formule 4 avec Ferrari en 2021

La FIA compte déjà les quatre finalistes du programme «Girls on track». Le gagnant remportera un contrat d’un an en tant que membre de la Ferrari Academy pour piloter en Formule 4 en 2021.



Le programme «Girls on Track» a commencé avec 20 candidats, mais seuls quatre ont atteint la phase finale. Ce sont eux qui concourront pour un poste à la Ferrari Pilots Academy la saison prochaine et pour un volant en Formule 4.

Les jeunes pilotes sélectionnés ont entre 14 et 16 ans. Tous ont commencé à concourir en karting et cherchent maintenant à passer à l’étape suivante. Les finalistes sont les suivants:

Maya Weug C’est une pilote de 16 ans d’origine néerlandaise mais qui a été formée en Espagne. Elle a commencé la course en 2013 et deux ans plus tard, elle était vice-championne d’Espagne de karting en alevins. Elle a remporté la WSK Final Cup et a reçu en 2019 le trophée “ FIA Women in Motorsport ”.

Doriane Pin C’est une pilote française de 16 ans. Elle a terminé troisième du Championnat de France de Karting en 2018 et meilleure femme de France de karting l’année suivante. Cette année, il a participé à la Coupe de France Renault Clio avec l’équipe GPA Racing.

Julia Ayoub C’est une pilote brésilienne de 15 ans. En 2019, il a participé à plusieurs Championnats FIA Karting et à la WSK Super Master Series avec Birel Art.En 2020, il a participé au Championnat d’Europe FIA ​​contre Maya Weug.

Antonella Bassani Elle est pilote brésilienne et à 14 ans, elle est la plus jeune candidate à postuler à un poste à la Ferrari Academy. En 2012 et 2013, il a participé aux championnats brésiliens de karting où il a terminé respectivement dixième et cinquième. En 2017, il a participé à la grande finale du Rotax Max Challenge, dans laquelle il a terminé en huitième position,

“Ce fut un processus très difficile pour les pilotes, certains ont expérimenté la Formule 4 pour la première fois; cela a été une courbe d’apprentissage abrupte pour eux. Nous avons constaté un très haut niveau de détermination et de concentration et les résultats ont été pleins de surprises. », a souligné la présidente de la Commission FIA Femmes dans le sport automobile, Michèle Mouton.

