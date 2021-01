La FIA a publié une mise à jour du calendrier de la Formule 1 2021, qui a subi des changements de dernière minute en raison des restrictions de voyage COVID-19, en particulier en Australie. Cet événement ira à la dernière partie du calendrier. Le GP de Bahreïn ouvrira désormais la saison le 28 mars.

Pour la même raison, le GP de Chine n’aura pas lieu à la date qui avait été stipulée (11 avril), mais au contraire, bien qu’une semaine plus tard, Imola a été confirmée pour la deuxième année consécutive. La F1 a insisté pour qu’elle s’entretienne avec les organisateurs du GP de Chine, dans le but de reporter la course, chaque fois que possible.

Malgré ces changements, il reste 23 Grand Prix pour cette 2021, étant la saison la plus longue de l’histoire de la F1. La troisième date du championnat est toujours en suspens, prévue pour le 2 mai.

En raison de ces modifications, le championnat se terminera le 12 décembre, une semaine après le set initial.

Voici le calendrier 2021 mis à jour:

1. 28 mars – GP de Bahreïn – Sakhir

2. 18 avril – Imola GP – Imola

3. 2 mai – À confirmer

4. 09 mai – GP d’Espagne – Barcelone

5. 23 mai – GP de Monaco – Monte Carlo

6. 06 juin – GP d’Azerbaïdjan – Bakou

7. 13 juin – GP du Canada – Montréal

8. 27 juin – GP de France – Paul Ricard

9. 04 juillet – GP d’Autriche – Red Bull Ring

10. 18 juillet – GP de Grande-Bretagne – Silverstone

11. 01 août – GP de Hongrie – Budapest

12. 29 août – GP de Belgique – Spa-Francorchamps

13. 05 septembre – GP des Pays-Bas – Zandvoort

14. 12 septembre – GP d’Italie – Monza

15. 26 septembre – GP de Russie – Sotchi

16. 03 octobre – GP de Singapour – Marina Bay

17. 10 octobre – GP du Japon – Suzuka

18. 24 octobre – GP des États-Unis – Austin

19. 31 octobre – GP du Mexique – Mexico

20. 7 novembre – GP du Brésil – São Paulo

21 novembre – GP d’Australie – Melbourne

22. 05 décembre – GP d’Arabie Saoudite – Djeddah (**)

23. 12 décembre – GP d’Abu Dhabi – Yas Marina

*. Sous réserve de l’approbation du World Motor Council

**. Soumis à l’approbation du circuit