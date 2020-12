La Fédération appose son cachet sur le calendrier provisoire

Toujours pas de substitut clair au GP du Vietnam et avec l’Espagne en attente de signer un contrat

Le Conseil Mondial de la FIA a approuvé hier le calendrier le plus long de l’histoire de la Formule 1, avec 23 courses. Cependant, l’inconnu demeure sur le circuit qui remplacera le Vietnam le 25 avril.



La Formule 1 célébrera sa plus longue saison en 2021 si COVID-19 le permet et qu’aucun de ses plans ne s’effondre à la dernière minute. Ce sera le cas après l’approbation du calendrier provisoire de la catégorie lors du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, tenu hier.

Le calendrier a déjà le cachet FIA, mais cela ne signifie pas qu’il est entièrement défini. L’inconnu reste à propos de la quatrième date et du circuit qui remplacera le Vietnam, tombé à la dernière minute après l’arrestation d’un des responsables de la course. Les deux noms qui sont venus le remplacer sont Portimao et Istanbul Park.

En revanche, le Grand Prix d’Espagne figure au calendrier, mais le contrat n’a pas encore été signé. Une autre nouvelle est que la Formule 1 ne bougera pas d’Interlagos, malgré les efforts de Rio de Janeiro pour l’amener sur son territoire.

Ainsi, il y aura 23 Grand Prix. Il est prévu de commencer le 21 mars en Australie avec une course avec des supporters dans les tribunes et de se terminer le 5 décembre à Abu Dhabi.

L’Australie a montré qu’elle était l’un des pays qui a le mieux maîtrisé la pandémie, profitant également de sa nature géographique. Ainsi, des plans sont déjà en cours pour célébrer la première course de l’année, celle qui a été suspendue à la dernière minute en raison du covid-19 l’année dernière. Une réplique du modèle strict de “biosphère” d’Abu Dhabi est à l’étude, avec le transfert des équipes et du personnel de Formule 1 sur des vols charters et on espère que les stands d’Albert Park pourront recevoir des fans.

CALENDRIER 2021

21 mars: Australie 28 mars: Bahreïn 11 avril: Chine 25 avril: Circuit à confirmer 9 mai: Espagne, en attente d’accord avec le promoteur 23 mai: Monaco 6 juin: Azerbaïdjan 13 juin: Canada 27 Juin: France 4 juillet: Autriche 18 juillet: Grande-Bretagne 1er août: Hongrie 29 août: Belgique 5 septembre: Pays-Bas 12 septembre: Italie 26 septembre: Russie 3 octobre: ​​Singapour 10 octobre: Japon 24 octobre: ​​États-Unis 31 octobre: ​​Mexique 14 novembre: Brésil 28 novembre: Arabie saoudite 5 décembre: Abu Dhabi

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard