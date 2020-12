Les automobilistes recevront leurs premiers barils de carburant durable cette semaine

Cela ne sera pas obligatoire avant l’arrivée de la prochaine génération de moteurs.

La Fédération a une empreinte carbone nulle depuis 2021

D’ici à 2030, le défi est d’atteindre une consommation énergétique nette proche de zéro

La FIA a créé un carburant 100% durable pour la Formule 1 du futur. La Fédération s’engage à œuvrer pour avoir une empreinte carbone zéro à partir de 2021. De plus, elle se fixe comme objectif d’atteindre une consommation énergétique nette proche de zéro d’ici 2030.



La FIA a développé un carburant 100% durable pour la Formule 1 du futur, dans le cadre d’une stratégie environnementale approuvée lors de l’Assemblée générale annuelle de la FIA. Les objectifs sont d’avoir zéro empreinte carbone de l’année prochaine et obtenez un consommation nette d’énergie proche de zéro d’ici 2030.

Les fabricants de moteurs recevront leurs premiers barils de carburant 100% durable cette semaine. C’est un carburant fabriqué à partir de déchets biodégradables tels que des feuilles, des restes de nourriture, du papier ou des plastiques biodégradables.

L’objectif est de démontrer que la technologie fonctionne et d’amener les fournisseurs de F1 à développer leurs propres carburants. Ces carburants ne seront pas obligatoires jusqu’à l’arrivée de la prochaine génération de moteurs, ce qui est prévu pour 2026.

La FIA franchit cette étape cinq ans après la conclusion de l’Accord de Paris, par lequel de nombreux dirigeants du monde entier ont déclaré l’état d’urgence sur le climat dans leurs pays respectifs.

“La FIA assume sa responsabilité de leader du sport automobile et de la mobilité pour construire un avenir bas carbone pour réduire les impacts environnementaux de nos activités et contribuer à une planète plus verte”, a déclaré le président de la FIA , Jean Todt.

Tous les coureurs sur la grille ont applaudi cette initiative dans une vidéo dans laquelle ils montrent leur engagement pour l’environnement:

Appréciant l’engagement fort des pilotes de @ F1 envers #Environnement. Un grand merci à tous. Aujourd’hui, @FIA et toute la famille du sport automobile et de la mobilité franchissent une nouvelle étape avec une stratégie ambitieuse: la neutralité carbone à partir de 2021 et le statut net zéro d’ici 2030. Regardez la vidéo: pic.twitter.com/ck8O6IZ6Cm – Jean Todt (@JeanTodt) 17 décembre 2020

Pour atteindre leurs objectifs, ils se concentreront sur trois axes stratégiques:

Action pour le climat: accélérer la transition vers la neutralité carbone Technologie et innovation: promouvoir des solutions durables et innovantes Pratiques durables: promouvoir le changement vers la durabilité

Ce n’est pas le premier pas dans cette direction. En 2014, ils ont introduit des moteurs hybrides et la Formule E est là pour rester. Trois ans plus tard, en outre, une Commission sur l’environnement et la durabilité a été créée dans le cadre du Cadre des Nations Unies pour l’action climatique.

La question de l’utilisation de carburants durables est sur la table depuis longtemps. Au final, la F1 est un sport impacté par la réalité et qui ne peut en rester inconscient. Ainsi, ils introduisent ces changements, qui sont plus en phase avec les stratégies actuelles de certains fabricants et peuvent peut-être aider certains d’entre eux à réfléchir à leur participation à la catégorie.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard