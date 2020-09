Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, s’est dit inquiet de voir une roue se libérer de la voiture d’Antonio Giovinazzi lors de son accident lors du Grand Prix de Belgique le week-end dernier.

Les voitures de Formule 1 doivent avoir des attaches fixant les roues au châssis pour éviter qu’elles ne se détachent en cas de collision. La roue arrière gauche de Giovinazzi s’est détachée de sa voiture lorsqu’il s’est écrasé à la sortie de Fagnes. George Russell n’a pas pu éviter la roue car elle a rebondi sur le circuit et s’est également écrasée.

Masi a déclaré que l’échec de l’attache «est une préoccupation» et la FIA est en train de l’examiner.

« Pourquoi il s’est détaché, je ne suis pas sûr à 100% », a-t-il déclaré. «Mais immédiatement, une fois la voiture revenue à la zone de dépôt, notre équipe technique a déjà commencé son enquête, a pris un certain nombre de photos et nous avons toutes les images disponibles. Le département technique de la FIA et le département de la sécurité vont donc enquêter sur les raisons.

Masi a déclaré qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions sur la raison pour laquelle la roue aurait pu se détacher.

«Avec un incident comme celui-là, je pense que vous devez examiner toutes les données disponibles, les traiter et laisser les personnes appropriées avoir un très bon aperçu de l’ensemble, de l’incident lui-même et de ce qui s’est passé.»

La FIA examinera également si la zone de dégagement doit être étendue dans la zone du circuit où Gasly s’est écrasé.

«Je n’ai pas eu l’opportunité de sortir et de jeter un œil et de voir la configuration du terrain là-bas et de voir», a déclaré Masi dimanche soir. « Mais nous allons l’examiner dans son ensemble et voir ce qui peut être fait, si quelque chose doit être amélioré, ce qui peut être amélioré. »

