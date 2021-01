Aliyyah et Yasmeen Koloc sont deux prétendants à courir le Dakar 2023 en camion

Un chauffeur de camion et son mécanicien les ont traités comme des “morceaux de viande”

La FIA et ASO condamnent les déclarations du chauffeur de camion tchèque Aleš Loprais à l’égard du ‘Dakar Sistaz’, les jumelles disposées à courir le Dakar en 2023 filles de l’ancien chauffeur de camion Martin Koloc.



“Je me fais épisser pour la troisième fois. Ecoute, le noir de Roudnice va vers la droite”, a noté Loprais.

“Eh bien … Celui-là n’est pas mauvais, c’est passable. L’autre ne l’est pas,” répondit Pokora.

Ce sont quelques-uns des mots prononcés par le chauffeur de camion tchèque Aleš Loprais – neveu du six fois vainqueur du Dakar Karel Loprais – lors d’une conversation avec son mécanicien, Petr Pokora, pendant le Dakar. La vidéo dans laquelle ils ont eu cette conversation a été publiée sur les réseaux sociaux et une controverse a éclaté.

Loprais s’est excusé, mais l’Automobile Club de la République tchèque avise qu’il ne tolérera plus un tel comportement. “Le Club condamne de telles actions. Toute allusion sexiste ou raciste est totalement inadmissible et cela vaut également pour un athlète professionnel. Nous refusons de tolérer une rhétorique similaire”, a déclaré Bohumil Pácl, responsable de la communication et du marketing du Club.

La FIA a également condamné ce qui s’est passé. “La FIA, Amaury Sport Organisation (ASO) et le promoteur du FIA ETRC condamnent fermement les propos désagréables et dégradants adressés au pilote de course de camions FIA ETRC Aliyyah Koloc et sa sœur Yasmeen par deux concurrents du Dakar. Nous continuerons d’investir des ressources et une expérience importantes dans le développement d’initiatives visant à inspirer et à encourager la participation des filles et des jeunes femmes dans les sports automobiles “, a déclaré la Fédération dans un communiqué.

“Le respect des principes éthiques et la promotion d’une culture diversifiée et inclusive dans notre sport sont de la plus haute importance pour la FIA et la Commission FIA pour les femmes dans le sport automobile”, a-t-il ajouté.

Les jumeaux, d’un père tchèque et d’une mère africaine, n’acceptent pas les excuses du pilote. «Le Dakar, l’endroit où nous voulions le moins que cela se produise, nous a rappelé que nous vivons toujours dans un monde où les jeunes femmes ne sont considérées que comme des objets sexuels et non comme des êtres humains à part entière», déplorent-ils dans un Publication sur Facebook.

«Nous sommes venus au Rallye Dakar pour voir ce qui nous attend. Nous voulons courir, nous voulons concourir équitablement et nous voulons nous améliorer et apprendre. Outre l’expérience, nous voulons aussi nous avons le sentiment que certains concurrents peuvent nous considérer comme de simples “ morceaux de viande ”. Le fait que nous soyons mineurs ne nous a pas épargné le commentaire de Loprais », ont-ils ajouté.

“Un tel comportement n’a pas sa place non seulement dans les épreuves professionnelles comme le Rallye Dakar, mais dans aucune partie de la société. C’est pathétique, bas et humiliant”, ont-ils insisté pour terminer.

