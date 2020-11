La Fédération internationale de l’automobile (FIA) a présenté le projet de calendrier de la saison de Formule 1 2021, avec un total de 23 Grand Prix, le plus grand nombre de courses de l’histoire de la catégorie la plus élevée du sport automobile.

La saison 2020 actuelle a complètement changé en raison du COVID-19, qui organise 17 Grand Prix, certains sur des circuits qui n’étaient pas en F1 depuis quelques années et d’autres font leurs débuts.

Cependant, pour 2021, un calendrier normal est rétabli, dans lequel l’absence du Vietnam est frappante – le Grand Prix qui fera ses débuts cette année -. Un scandale de corruption commis par un haut fonctionnaire a laissé de côté le premier pays asiatique. La date du 23 au 25 avril n’a pas encore été confirmée et la rumeur dit qu’elle pourrait être laissée à la Turquie, au Portugal ou à Imola.

La saison débutera le 21 mars en Australie et se terminera le 5 décembre à Abu Dhabi, comme cela se passe depuis 2014 avec ces deux pays.

Pour 2020, le GP des Pays-Bas était prévu pour début mai, mais pour 2021, il apparaît dans la première semaine de septembre.

Le GP d’Espagne ouvrira la saison européenne le 9 mai, bien que pour le moment il apparaisse avec une annotation, car il est soumis à un contrat comme le GP du Brésil le 14 novembre, ratifiant São Paulo et non Rio de Janeiro comme indiqué. avait commenté il y a quelques mois.

Un autre changement est celui du GP d’Azerbaïdjan (Bakou), qui se situe après le GP de Monaco le 6 juin, six semaines plus tard par rapport à sa dernière saison 2019.

Les Grand Prix des États-Unis et du Mexique reviennent à leur ordre habituel. En 2019, il a d’abord été joué dans le pays aztèque puis dans la nation des stars et des rayures. La course sur le circuit de Las Américas est prévue le 24 octobre et la F1ESTA aura lieu le 31 octobre à l’Autodrome Hermanos Rodríguez.

2021 marquera également les débuts de l’Arabie saoudite dans l’élite le 28 novembre à l’avant-dernière date.

Quant au dos à dos ou plus connu sous le nom de doublets, cinq seraient présentés au cours de la saison 2021: Australie-Bahreïn, Azerbaïdjan-Canada, France-Autriche, États-Unis-Mexique et Arabie saoudite-Abu Dhabi. Pendant ce temps, il y aura deux triplés: Belgique-Hollande-Italie et Russie-Singapour-Japon.

Voici le calendrier provisoire de la saison 2021:

1. 21 mars – GP d’Australie – Melbourne

2. 28 mars – GP de Bahreïn – Sakhir

3. 11 avril – GP de Chine – Shanghai

4. 25 avril – À confirmer

5. 09 mai – GP d’Espagne – Barcelone

6. 23 mai – GP de Monaco – Monte Carlo

7. 06 juin – GP d’Azerbaïdjan – Bakou

8. 13 juin – GP du Canada – Montréal

9. 27 juin – GP de France – Paul Ricard

10. 04 juillet – GP d’Autriche – Red Bull Ring

11. 18 juillet – GP de Grande-Bretagne – Silverstone

12. 1er août – GP de Hongrie – Budapest

13. 29 août – GP de Belgique – Spa-Francorchamps

14. 05 septembre – GP des Pays-Bas – Zandvoort

15. 12 septembre – GP d’Italie – Monza

16. 26 septembre – GP de Russie – Sotchi

17. 03 octobre – GP de Singapour – Marina Bay

18. 10 octobre – GP du Japon – Suzuka

19. 24 octobre – GP des États-Unis – Austin

20. 31 octobre – GP du Mexique – Mexico

21. 14 novembre – GP du Brésil – São Paulo

22. 28 novembre – GP d’Arabie Saoudite – Djeddah

23. 05 décembre – GP d’Abu Dhabi – Yas Marina

*. Sous réserve de la signature du contrat