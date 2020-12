Après le GP du Canada 2011, un maximum de quatre heures a été installé

Dix ans plus tard, la réglementation est réduite pour une heure supplémentaire

La durée maximale de l’action sur la piste continuera à être de deux heures

La FIA a réduit la durée maximale d’une course, y compris les périodes de drapeau rouge, à trois heures. Après ce qui s’est passé au GP du Canada 2011, la durée maximale des épreuves est restée à quatre heures, mais elle sera réduite d’une autre pour 2021.



En ce qui concerne l’action sur piste, les GP de Formule 1 ont une durée maximale de deux heures. Dans le cas où les pilotes ne peuvent pas parcourir les 305 kilomètres prévus lors de l’essai, un tour se terminera après avoir atteint la durée de 120 minutes. La dernière fois qu’il a terminé dans le temps imparti, c’était au GP de Singapour 2014.

Cependant, pendant les courses, il y a la probabilité du drapeau rouge, ce qui arrête le test jusqu’à nouvel ordre. Ce fait nous a permis de voir des courses de plus de deux heures, mais sans atteindre ce temps d’action sur la piste. La course la plus longue, y compris les drapeaux rouges, a eu lieu au GP du Canada 2011, d’une durée de quatre heures et quatre minutes.

Cette même course à Montréal a forcé la FIA à passer à l’action et ils ont annoncé que le temps maximum d’une course de Formule 1 devait être de quatre heures. Si après ce temps, la course n’est pas terminée ou n’a pas pu être reprise, elle doit être suspendue. En 2021, ce maximum sera de trois heures, une de moins qu’au cours des dix dernières années.

L’article 5.3.b) de la FIA, modifié ce jeudi, assure ce qui suit: “Une course doit être suspendue au cas où la période litigieuse de celle-ci serait supérieure à un total de trois heures.”

Après l’introduction de la règle des quatre heures en 2011, une seule course a dépassé la durée de trois – qui sera le maximum à partir de 2021 – et c’est celle du Brésil en 2016, qui a été obligée de arrêt à deux reprises en raison de la forte pluie tombée ce dimanche sur le circuit d’Interlagos.

Bien sûr, le GP de Bahreïn de cette même année, qui a été arrêté pendant plus d’une heure après l’accident brutal de Romain Grosjean, n’était qu’à 13 secondes des trois heures.

