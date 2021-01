Deux pilotes se sont vu infliger des pénalités de temps de course: Romain Grosjean et Lance Stroll

Kimi Räikkönen a été condamné à une amende jusqu’à quatre fois pour excès de vitesse dans les stands

Des malentendus comme celui de Hamilton en Russie et celui de Russell à Sakhir ont payé cher

La FIA a publié la liste des sanctions et amendes pour la saison 2020. Au cours des 17 courses, il y a eu un total de 27 pénalités de temps qui ont changé le cours de la course impaire. Bien sûr, le point culminant a été le nombre de fois où les limites de piste ont été dépassées, jusqu’à 722.



Les pilotes ont dépassé les limites de piste un total de 722 fois au cours de la saison 2020. La nouvelle norme FIA ​​a causé des maux de tête aux pilotes, et même à certains d’entre eux, comme Lance Stroll au Portugal et Romain Grosjean à Imola , ils ont été sanctionnés avec le temps dans une course pour cette raison.

Portimao est le circuit qui a vu les coureurs dépasser leurs limites le plus souvent, comme ils l’ont fait à 194 reprises. La piste portugaise l’emporte à cet égard avec Istanbul à la deuxième place – 93 fois – et Imola complète le podium avec 83. Le seul circuit dans lequel il n’y a pas eu de problèmes était celui du Mugello, car le gravier et les murs ont sévèrement puni les pilotes qui ils sont allés longtemps dans les courbes.

En ce qui concerne les amendes, Kimi Räikkönen remporte la médaille d’or à cet égard, car il a été sanctionné financièrement jusqu’à quatre fois pour être allé trop vite sur la voie des stands. Le champion du monde 2007 a dû payer 2 400 euros pour ses infractions, alors que d’autres pilotes ont dû payer plus pour moins.

Lewis Hamilton a été condamné à une amende de 25 000 euros en Russie après avoir passé les tests de départ dans un endroit interdit. Le Britannique a perdu toutes ses chances de victoire dans cette course après deux pénalités de cinq secondes. George Russell a également été lourdement sanctionné à Sakhir, car il a dû payer 20000 € pour un tour sur des pneus Valtteri Bottas, une erreur d’équipe qui ne lui a laissé aucune chance de gagner sa première course de Formule 1.

