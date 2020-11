Plusieurs pilotes se sont déroulés alors qu’il y avait des stewards travaillant sur la piste

La Fédération travaille pour que des événements comme celui-ci ne se répètent pas à l’avenir

La FIA étudie ce qui s’est passé à Imola pour voir si elle peut améliorer ses procédures et éviter de risquer la vie des commissaires, comme cela s’est produit dimanche dernier.



Lors de la période de la voiture de sécurité dimanche dernier, plusieurs pilotes se sont séparés alors qu’il y avait des commissaires sportifs sur la piste. Certains ont même poussé au maximum, ce qui a mis en danger la vie des opérateurs.

La vitesse à laquelle Lance Stroll est arrivée en particulier était la plus alarmante. Les autres ont été informés par leurs équipes que dans certaines zones du circuit il y avait encore des drapeaux jaunes ou ce sont même eux qui ont remarqué la présence des commissaires sportifs. Tout le monde s’est mis d’accord sur le danger de se dérouler alors que les travaux se poursuivent sur la piste.

Dans le sillage de cette situation, la FIA a annoncé qu’elle travaillerait pour voir ce qui aurait pu être fait différemment à Imola et éviter une répétition.

“La sécurité des commissaires sportifs est la priorité absolue de la FIA. La Direction de Course était consciente du problème et étudie les changements qui peuvent être apportés pour protéger les commissaires et minimiser tout risque que de telles situations se reproduisent à l’avenir “a commenté un porte-parole de la FIA après le GP d’Imola, selon The Race.

Celle d’Imola n’a pas été la première frayeur des commissaires ces dernières années, puisque le GP de Monaco de l’année dernière en a connu une encore pire. Lors d’une autre période de voiture de sécurité, deux commissaires se sont croisés d’un côté à l’autre alors que Sergio Pérez sortait de la voie des stands. Le Mexicain a été contraint de s’arrêter instantanément pour éviter une tragédie.

