La FIA prévoit de nouvelles modifications des règlements techniques afin de réduire les appuis jusqu’à 10% au cours de la saison 2021 de F1.

Cette décision est due au fait que la Formule 1 continuera à utiliser des pneus conçus pour la saison 2019 pour la troisième année consécutive en 2021.

La FIA avait précédemment imposé de nouvelles restrictions sur les dimensions du plancher pour 2021 afin de réduire la force d’appui et d’alléger la pression sur les pneus. Mais à la suite des pannes de pneus observées lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui, selon Pirelli, étaient la conséquence des forces de virage les plus élevées jamais vues en F1, la FIA a décidé que de nouvelles mesures étaient nécessaires.

«Article 2.2 [of the technical regulations] permet à la FIA d’apporter des modifications à bref délai pour des raisons de sécurité », a expliqué Nikolas Tombazis, responsable des affaires monoplace de la FIA. «De toute évidence, de tels changements doivent être discutés avec les équipes mais pas votés par les équipes, et ils doivent être approuvés par le Conseil mondial.

«Maintenant, nous avons décidé pour l’année prochaine de faire une nouvelle intervention sur l’appui des voitures. Nous pensons que l’appui a augmenté un peu trop et fondamentalement nous avons communiqué aux équipes un certain nombre d’options qui ont été envisagées, en collaborant également avec [the] aérodynamiciens travaillant en Formule 1.

«Sur cette base et en écoutant les commentaires des équipes, nous avons sélectionné une liste restreinte de choses, qui est trois différentes modifications relativement petites. Et nous en discuterons plus en détail avec les équipes la semaine prochaine juste pour nous assurer que le libellé des nouvelles règles est [appropriate]. Nous le soumettrons ensuite au Conseil mondial. »

Tombazis a souligné que la FIA n’avait aucun problème avec la sécurité des pneus de la F1.

«La sécurité automobile n’implique en aucune façon ni forme que les pneus ne sont pas sûrs», a-t-il déclaré. «La voiture et les pneus sont une unité, c’est une seule unité travaillant ensemble.

«Nous aurons le [same] pneus l’année prochaine pour la troisième année consécutive, ce qui est une anomalie, bien sûr, à cause de la crise de Covid et du calendrier de course très intense que nous avons actuellement. Cela aurait rendu tout test impraticable pour les nouvelles constructions.

«En attendant, les équipes aérodynamiques de chaque équipe de Formule 1 travaillent d’arrache-pied pour rendre la voiture plus compétitive et trouver des appuis. Nous avons donc deux choses qui devraient normalement aller de pair et cette année, elles ne le sont pas pour les raisons que je viens d’expliquer. Voilà donc la raison de l’intervention. »

Une grande partie de la réduction de la force d’appui causée par les changements de règles sera probablement annulée par les gains de développement réalisés par les équipes pendant la saison morte, a déclaré Tombazis.

«Nous pensons que cela garantira plus ou moins que les voitures de l’année prochaine auront un appui légèrement inférieur à celui de cette année, mais pas énormément de moins après tout le développement, et par conséquent, nous serons un peu plus en sécurité que cette année. . Mais certainement beaucoup plus sûrs que nous ne le serions si nous n’avions fait aucune intervention. »

Tombazis a déclaré que la FIA avait l’intention de modifier les planchers des voitures, les conduits de frein arrière et les diffuseurs.

«Nous éliminerons certaines fentes sur le côté de la voiture sur le bord du plancher», a-t-il déclaré. «Nous allons rendre les ailettes du conduit de frein arrière – la cascade qui se trouve au bas des conduits de frein arrière – 40 millimètres plus étroits. Et les clôtures de diffuseur, celles qui sont plus à l’intérieur [which] peut descendre à zéro jusqu’au plan de référence, sera limité au plan de pas et sera coupé de 50 millimètres.

«Nous pensons que certains de ces changements se situent approximativement au niveau d’environ 4 à 5% de la force d’appui globale des voitures. Et nous, bien sûr, avons fait la garniture diagonale sur le bord du sol, déjà à partir de mai. Cela s’ajoute évidemment à cela.

«Donc, au total, je pense que nous prévoyons peut-être une réduction d’environ 10% et clairement les équipes gagneront environ 4-5% grâce à leur développement normal. De toute évidence, il s’agit d’une science inexacte, car nous ne savons pas combien les équipes trouveront dans les performances et nous ne connaissons pas les effets exacts. Mais ce sont des estimations.

