Le pilote concerné est déjà isolé

Il n’y a toujours pas de nouvelle date pour la fin de ce programme

L’un des quatre pilotes finalistes du programme «Girls On Track» a été testé positif au covid-19 juste avant la finale. La dernière phase, qui devait avoir lieu ce vendredi à Maranello, a dû être reportée.



Les quatre candidates du programme FIA ​​«Girls on Track» devaient débuter ce vendredi la phase finale, un programme d’entraînement à Maranello avec des essais en piste avec une Formule 4 sur le circuit de Fiorano.

Cependant, il y a quelques heures, il a été détecté que l’un des candidats avait été testé positif pour la covid-19. Dans l’état actuel des choses, la finale a dû être reportée.

Sur les quatre pilotes finalistes, Maya Weug, Doriane Pin, Julia Ayoub et Antonella Bassani, tous sauf Weug ont annoncé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux, il est donc possible que le pilote porteur du virus soit le pilote néerlandais Maya Weug.

Le programme FIA ​​’Girls on Track’ est né dans le but de trouver une femme pilote entre 12 et 16 ans à attribuer un contrat d’un an à la Ferrari Driver Academy et un volant à la FIA Formula 4. Le Le programme a débuté avec 20 pilotes, dont seulement quatre ont atteint la finale.

“Étant donné que l’un des participants a été testé positif au point le plus critique du processus d’évaluation et n’a pas pu avancer plus loin dans le processus, à la recherche de ce qui est juste, la Commission des femmes dans le sport automobile de la FIA et la Ferrari Driver Academy ont convenu reporter la séance finale », a communiqué la FIA.

La Fédération annoncera une nouvelle date à laquelle le pilote qui a été testé positif récupérera et obtiendra un résultat négatif à son prochain test. Le pilote porteur du virus est isolé avec l’adulte qui l’a accompagnée dans ces tests.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard