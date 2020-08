Comme prétexte à cette pièce, je vais faire écho à ce que Toto Wolff a déclaré lors du week-end du Grand Prix de Belgique 2020: «Ferrari est une marque emblématique et ils devraient courir tout en avant.

«Ce n’est pas bon pour la Formule 1, ce n’est pas bon pour la compétition en tête. Je ressens beaucoup avec tous les Tifosi et les employés de Ferrari pour ce manque de performance », a ajouté le directeur de l’équipe Mercedes.

Mes pensées à 100%. La Formule 1 a besoin d’une Ferrari forte. C’est l’équipe des gens, celle qui suscite le plus de passion, qui a eu les plus grands pilotes, la seule constante au fil des ans. Mais, l’histoire le montre aussi, c’est l’équipe qui se tire le plus souvent une balle dans le pied.

Cependant, tous ces facteurs combinés sont ce qui donne à la Scuderia cette allure unique. Vous les aimez ou pas, mais avec conviction, donc une équipe dont la Formule 1 a besoin.

Sans Ferrari, la Formule 1 n’est pas la Formule 1.

Et je ne suis pas un Tifosi mais j’ai de bons amis qui le sont, mais on ne peut nier l’importance de l’équipe qu’ils soutiennent.

En fait, ce qui a déclenché cette pièce, c’est de regarder la course à Spa-Francorchamps dimanche, et de ne pas voir une voiture rouge parmi les dix premières m’a surpris.

Honnêtement, cela avait l’air étrange et m’a rappelé ma première course en tant que photographe de F1 accrédité – le Grand Prix d’Afrique du Sud 1981 que Ferrari, à ma consternation à l’époque, avait décidé de boycotter.

C’était le temps de deux despotes en lice pour diriger le sport, Jean-Marie Balestre (FISA) d’une part et Bernie Ecclestone (FOCA) de l’autre. Ferrari s’est aligné sur le premier et est resté à la maison ce week-end, tandis que les autres équipes se sont rendues à Kyalami. [A tale for another time.]

Par un dimanche sombre et pluvieux, la course a eu lieu mais je me souviens très bien que sans Ferrari, il manquait quelque chose pendant tout le week-end; plus encore le jour de la course. Au final, cela ne comptait même pas pour les points.

Maintenant, 39 ans plus tard, j’avais déjà vu les choses se dérouler dans la course d’hier, pas de Reds à leur place, ce qui me rappelait…

C’est comme les Yankees et le baseball, le Real Madrid et le football, les Lakers et le basket-ball, les Dolphins et le football, les All-Blacks et le rugby; Ferrari et Formule 1 – l’une synonyme de l’autre; toutes les équipes sportives mondiales qui transcendent l’éco-système de leur discipline.

Par conséquent, l’équipe populaire de F1 doit être de retour là où elle est attendue; même à leur meilleur, ils peuvent être «intéressants» pour les non-Tifosi. À leur meilleur… Schumi et Niki viennent à l’esprit.

Les ressources ne sont pas un problème, les pilotes sont triés, mais aujourd’hui l’équipe est en plein désarroi.

La situation va bien au-delà de l’incompétence de Mattia Binotto à la barre, il s’agit de Louis Camilleri et John Elkann qui font quelque chose de radical pour sauver ce navire en train de couler.

Ferrari reléguée dans l’oubli de l’arrière du peloton, dans un avenir prévisible, a la capacité de faire tomber la F1 avec elle.

Plus de week-ends comme celui des Ardennes et les fans – pas seulement Tifosi – n’allumeront pas la télévision pour souffrir de voir l’équipe se débattre du mauvais côté de la grille, leurs pilotes peinant sans récompense dans les courses, à un niveau jamais vu. décennies.

Alors que d’autres fans sont épuisés par une décennie de domination implacable de Mercedes et le type de supériorité dont ils ont fait preuve en Belgique. La réalité est que l’ennui du doublé de Spa commandé par l’équipe dimanche n’est pas de bon augure pour Monza où le déficit pourrait être plus important.

Pour les fans, pourquoi s’embêter à gâcher un dimanche après-midi pour Live F1 alors que les résultats sont à peu près encrés avant qu’un moteur ne démarre?

Ce qui est triste et injuste, car les champions du monde méritent tous les applaudissements pour leur excellence, qui a tout simplement laissé leurs rivaux sérieusement en manque, sans réponses.

Aucune des autres équipes n’a intensifié ni même approché, néanmoins, sans une Ferrari forte qui défie Mercedes, la victoire ne peut pas être aussi douce pour Toto, Lewis et leur équipe.

Un dernier mot à Binotto: « Se battre là où nous nous sommes battus dans cette course n’est pas justifiable. »