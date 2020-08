L’équipe de Formule 1 Racing Point a l’intention de poursuivre son appel contre une décision des commissaires sportifs à leur encontre consécutive à cause de pièces copiées, a déclaré le directeur de l’équipe Otmar Szafnauer.

«Nous continuons définitivement», a déclaré l’Américain lors du Grand Prix de Belgique. «Comme vous le savez, la Formule 1 consiste à exploiter les règles jusqu’au bout. C’est ce que nous avons fait. Nous pensons que nous respections les règles. »

Racing Point a été condamné à une amende de 400000 euros et à 15 points de championnat après que ses rivaux Renault aient protesté contre les conduits de frein de la voiture de l’équipe, une copie visuelle de la machine vainqueur du championnat 2019 alignée par Mercedes qui fournit à l’équipe son moteur et sa boîte de vitesses.

Les allégations de copie et les références à la Mercedes rose et à Tracing Point abondent sur les forums et dans les médias. Néanmoins, ils ont été autorisés à continuer à courir avec eux, ce qui a déclenché des appels des équipes rivales Renault, Williams, McLaren et Ferrari.

Racing Point a fait appel de la décision, le propriétaire Lawrence Stroll ayant publié une déclaration fortement formulée pour défendre son équipe.

Renault a retiré son appel cette semaine, rejoignant McLaren et Williams qui avaient déjà fait de même plus tôt ce mois-ci. Ferrari n’a pas repris son appel et l’affaire doit être renvoyée devant la Cour d’appel internationale de la FIA.

« Je pense que Renault a toujours dit que ce qu’ils voulaient vraiment, c’était la clarté sur les règles à venir », a déclaré Szafnauer, dont l’équipe est troisième au classement général derrière les leaders Mercedes et Red Bull.

«C’est bien qu’ils aient fait exactement ce qu’ils avaient dit qu’ils allaient faire. Ils ont dit qu’ils voulaient vraiment de la clarté et rien d’autre et maintenant qu’ils l’ont, ils ont abandonné leur appel », a ajouté le patron de Racing Point.