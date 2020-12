Chase Carey y voit une bonne opportunité pour développer l’entreprise

L’objectif est d’attirer les plus jeunes spectateurs dans le monde de la course

Amazon a déjà les droits sur plusieurs compétitions, dont la Premier League

La Formule 1 négocie activement avec Amazon dans le but de parvenir à un accord pour diffuser les courses via sa plateforme. Le directeur exécutif du Grand Cirque, Chase Carey, voit cette possibilité comme une excellente opportunité de rendre ce sport plus grand.



La Formule 1 poursuit sa stratégie d’atteindre le jeune public. Par conséquent, comme l’a révélé le journal Financial Times, ils négocient activement avec Amazon pour diffuser leur carrière en direct via cette plateforme.

La société dirigée par Jeff Bezos a déjà acquis les droits de plusieurs compétitions sportives cette année. La F1 sera-t-elle la prochaine?

“Ils sont une puissance incroyable et c’est une opportunité pour nous de nous développer et de faire grandir notre entreprise. Il y a des fans qui n’ont pas l’habitude de voir leur sport préféré depuis un portail Web”, a reconnu Carey.

Amazon a déjà les droits sur la National Football League des États-Unis et aussi sur la Premier League du Royaume-Uni. De plus, ils sont sur le point de conclure un autre accord avec l’Inde afin de diffuser les grands matchs de cricket de 2021. Tout cela est proposé via leur plateforme Amazon Prime, à partir de laquelle Fernando Alonso a lancé son documentaire.

La F1 a perdu plus de 295 millions d’euros en 2020 à cause du covid-19, qui a empêché les fans d’être accueillis dans 13 des 17 courses de l’année – le Mugello, la Russie, le Nürburgring et le Portugal étaient les exceptions – et il y a également eu été contraint de réduire le coût du canon pour les événements. Par conséquent, parvenir à un accord avec Amazon contribuerait à améliorer la situation économique après le covid-19.

Un problème à résoudre sera d’obtenir un accord proche de celui que la F1 a avec les télévisions, puisque Amazon n’offre généralement pas autant d’argent pour diffuser du sport que celui payé par les télévisions. Amazon a refusé de commenter les négociations.

