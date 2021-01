De l’Italie, ils ont assuré que la catégorie envisageait un nouveau report

Liberty Media considère que la nouvelle réglementation est urgente pour améliorer le sport

La Formule 1 veille à ce qu’ils n’étudient aucun report des règles à 2023, malgré la situation économique délicate qui est au bord du changement réglementaire.



La F1 a précisé qu’elle n’avait pas l’intention de retarder plus longtemps l’introduction des nouvelles règles. Liberty Media estime que votre arrivée le plus tôt possible est urgente pour améliorer le sport.

“Toute suggestion selon laquelle les règles de 2022 seront retardées est incorrecte et n’a pas été discutée. Les nouvelles règles sont conçues pour améliorer la compétition sur la piste et pour offrir à nos fans une compétition plus serrée. Ceci, en combinaison avec les nouvelles règles. Cela améliorera la F1 et créera un modèle commercial plus sain et plus solide pour l’ensemble du sport », a déclaré un porte-parole de la Formule 1 au magazine britannique Autosport.

L’impact économique de la pandémie de covid-19 se traduit par de faibles revenus pour la Formule 1 et accentue les problèmes financiers des petites équipes. De l’Italie, ils ont assuré que la F1 étudiait déjà le report de l’introduction des nouvelles règles. La raison supposée était qu’à l’heure actuelle, le sport n’est pas prêt à payer les dépenses d’une nouvelle génération de voitures. Cependant, à partir de F1, ils nient qu’ils étudient un report.

L’idée de reporter les règles est venue de la situation difficile de la Grande-Bretagne, où une nouvelle souche de covid-19 a récemment été découverte et du pays où sept des dix équipes de la grille sont basées.

Le pays traverse son troisième verrouillage total et ce dernier durera six semaines. Les doutes sur les répercussions de cela pour l’industrie automobile, dont la F1 boit, ont probablement alimenté les idées de report.

Mais le fan n’a rien à craindre. Malgré la situation financièrement délicate, il semble que Liberty soit prêt à changer de cap en 2022 pour ne pas “ offrir ” un autre championnat à la domination de Mercedes.

