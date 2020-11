Le GP du Vietnam tombe à la dernière minute après l’arrestation d’un des responsables de l’événement

22 courses, avec la possibilité d’en ajouter une de plus si un remplaçant est trouvé pour le Vietnam

Interlagos remporte le combat contre Rio de Janeiro et reste

La Formule 1 a publié le calendrier provisoire de la saison 2021. Le programme compte 22 Grands Prix, le nombre record qui avait été relevé cette année mais qui ne pouvait se concrétiser avec l’arrivée du covid-19.



La catégorie reine a déjà son calendrier provisoire tant attendu pour la saison 2021, qui doit passer par l’approbation de la FIA dans les semaines à venir et qui comptera un nombre record de courses, 22 Grands Prix.

Cela commencera le 21 mars avec le Grand Prix d’Australie et se terminera le 5 décembre à Abu Dhabi. Comme nouvelle, il reçoit les Pays-Bas et l’Arabie saoudite. Le Mexique et l’Espagne restent ainsi qu’Interlagos. L’Azerbaïdjan se tient à nouveau en juin. En revanche, Austin et le Mexique ont échangé leur commande.

Au cours des dernières heures, il a été rapporté que le Vietnam avait été retiré du programme en raison de l’arrestation de l’un des responsables de la course. Face à cette nouvelle de dernière heure, la F1 est à la recherche de remplaçants pour organiser une course le 25 avril et Portimao, Imola et la Turquie se positionnent comme candidats possibles.

Compte tenu de la situation par rapport au covid-19, il s’agit d’un calendrier sujet à changement. La F1 a montré cette année qu’elle pouvait réussir dans presque tous les pays avec sa bulle, mais la nature variable de la pandémie peut provoquer des changements à tout moment.

