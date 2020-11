Il y aura sept manches dans le championnat

Deux rendez-vous sont prévus en dehors de l’Espagne

Le sport automobile a pu retrouver une certaine normalité à la mi-2020 et toutes les catégories sont déjà en train de finaliser les détails pour 2021. La Formule 4 espagnole a annoncé son calendrier provisoire pour la saison prochaine, qui devrait débuter en avril et se terminer en novembre.



La catégorie disputera sept manches dont cinq en Espagne. Le premier rendez-vous de 2021 aura lieu à Jarama les 10 et 11 avril. Plus tard, ils visiteront l’Aragon les 24 et 25 juillet. Valence suivra les 18 et 19 septembre et Jerez les 16 et 17 octobre. La saison se terminera les 13 et 14 novembre à Barcelone.

Entre la première course au Jarama et la dernière au Circuit de Barcelona-Catalunya, les deux tests qui se dérouleront en dehors de l’Espagne auront lieu. Comme le rapporte Formula Scout, la Formule 4 espagnole visiterait Paul Ricard en France en mai, tandis qu’il y aurait un rendez-vous à Portimao en octobre.

La saison 2021 proposera également plusieurs nouveautés. L’un d’eux concerne les équipes. Campos et Teo Martin rejoignent la catégorie. En revanche, le calendrier revient à la normale qu’il n’a pas pu profiter de ce 2020 en raison du coronavirus.

Il faut rappeler que le premier tour en Navarre a été reporté aux 18 et 19 juillet. La finale de la saison a eu lieu le 15 novembre à Barcelone. Bien que le calendrier soit plus condensé, les sept rendez-vous habituels ont été disputés sans problèmes majeurs, bien que moins éloignés dans le temps.

Kas Haverkort a remporté le titre avec 383 points. La deuxième place revient à l’Espagnol Mari Boya avec 272, tandis que la troisième est occupée par le Néerlandais Thomas Ten Brinke avec 187. En termes d’équipes, MP Motorsport a balayé avec 745 points contre 239 pour Drivex, deuxième classé.

