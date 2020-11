Trois jours, samedi, dimanche et lundi, avant de préparer le voyage au Chili

De nombreuses nouveautés dans la composition des 11 équipes sur la grille

La Formule E démarre pour sa septième saison. Dès demain, toutes les équipes de la catégorie seront à Cheste pour un rendez-vous déjà traditionnel, l’épreuve collective de pré-saison.



Ce sont trois jours – samedi 28 et dimanche 29 novembre et mardi 1er décembre – au cours desquels les équipes commenceront à savoir si la motorisation et les logiciels prévus pour cette nouvelle saison sont une arme gagnante ou il reste encore beaucoup de travail à faire. Le mardi 1 ne sera qu’une demi-séance, la séance du matin, car l’après-midi aura lieu la présentation des équipes.

Bien que la première course ne soit programmée que les 16 et 17 janvier à Santiago du Chili, c’est-à-dire d’ici un mois et demi, il faut tenir compte du fait qu’il y a des vacances et un long voyage.

Nous parlons du groupe motopropulseur car à l’exception du moteur, de la transmission et de la suspension arrière, toutes les voitures sont identiques, ce qui n’a pas été un obstacle à la représentation officielle de dix marques parmi les 12 équipes engagées dans la série. La plupart d’entre eux auront une nouvelle unité d’alimentation; dans le cas d’Audi, le premier conçu en interne.

Il y a des nouvelles sur la grille. Seules trois équipes maintiennent l’alignement de l’année dernière et il y a pas mal de changements d’équipe – Sam Bird passe de Virgin à Jaguar; Alex Sims se rend à Mahindra – et parmi les nouveaux venus dans la catégorie: Nick Cassidy, Jake Dannis, Norman Nato ou Sérgio Sette Câmara, tandis que certains remplaçants occasionnels, comme René Rast, Alex Lynn ou Tom Blomqvist ont finalement obtenu un siège fixe. Même en management, il y a du nouveau: Jérôme d’Ambrosio a décidé de se retirer de la compétition active pour devenir le bras droit de Susie Wolff à la tête de Venturi.

Dans les tests de pré-saison, le parcours court sera utilisé, tandis que la chicane sur la ligne droite faite avec des pneus sera remplacée par des lignes peintes et des capteurs; une question d’éviter les collisions avec les pneus, qui ont conduit à des drapeaux rouges et à des réparations automobiles.

LES ÉQUIPES

Audi Sport ABT Schaeffler: Lucas di Grassi et René Rast BMW i Andretti Autosport: Maximilian Gunther et Jake Dennis Dragon Penske Autosport: Sérgio Sette Câmara et pilote à confirmer DS Techeetah: Antonio Félix da Costa et Jean-Éric Vergne Mahindra Racing: Alexander Sims et Alex Lynn Mercedes-Benz EQ Formula E Team: Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries NIO 333 Racing: Oliver Turvey et Tom Blomqvist Nissan e.dams: Sébastien Buemi et Oliver Rowland Jaguar Racing: Mitch Evans et Sam Bird Tag Heuer Porsche Formula E Team: André Lotterer et Pascal Wehrlein ROKiT Venturi: Edoardo Mortara et Norman Nato

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard