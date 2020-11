La catégorie des visites du pays Février prochain

Ils éclaireront l’itinéraire avec des LED à faible consommation et à énergie renouvelable

La Formule E a annoncé qu’elle organiserait une soirée Eprix pour la première fois en 2021. Elle se tiendra à Diriyah, en Arabie Saoudite, en février prochain.



La Formule E se rendra en Arabie saoudite avec un double rendez-vous les 26 et 27 février 2021 et ils veulent que l’une des courses soit différente et quelque chose de spécial. Ainsi, ils ont décidé que l’un des ePrix se jouerait la nuit sous la lumière des projecteurs. Comme il ne pouvait en être autrement, la catégorie illuminera la piste Diriyah de la manière la plus durable: avec une technologie LED basse consommation issue d’une source d’énergie renouvelable.

Avec cette initiative, la Formule E souhaite rappeler à ses fans qu’un événement passionnant et imprévisible peut être organisé sans nuire à l’environnement.

Avec l’utilisation de la dernière technologie LED basse consommation, ils réduiront la consommation d’énergie de 50%. Le reste de l’énergie sera renouvelable, en particulier il proviendra d’huile végétale hydrogénée à faible teneur en carbone fabriquée à partir de matériaux durables.

En élaboration.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard