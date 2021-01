Button est convaincu que les nouvelles règles, à venir en 2022, augmenteront la compétitivité

Considérez le plafond budgétaire comme une décision importante pour équilibrer la Formule 1

Bien sûr, face à 2021 parie une fois de plus sur Mercedes et Lewis Hamilton

La Formule 1 est à moins de 365 jours du début officiel de sa nouvelle ère, avec laquelle ils recherchent l’égalité budgétaire et sportive afin de faire de la catégorie un lieu de compétition plus intéressant. Après une ère hybride marquée par la domination de Mercedes et de Lewis Hamilton, le moment est peut-être venu pour l’un des plus grands changements de l’histoire du Grand Circus.



Jenson Button a reconnu qu’il était l’un des plus intéressés par l’arrivée de cette nouvelle ère qui, avec l’aide du plafond budgétaire, permettra aux plus petites équipes de suivre les plus grandes. Dans la perspective de 2022, il est également prévu que les podiums et les victoires seront accessibles à plus d’équipes.

“Je pense que la Formule 1 est un endroit formidable et Je suis impatient pour 2022, de voir qui sera devant. Espérons que ce soit une catégorie plus ouverte et que nous pourrons voir plus de voitures se battre régulièrement pour le podium qu’aujourd’hui », a déclaré Button dans des déclarations au portail Web Planet F1.

Mercedes a été la force dominante de l’ère hybride, et à l’exception de Ferrari lors de la saison 2018, ils n’ont jamais vu leurs chances d’être des champions du monde menacées. Cependant, avec la nouvelle ère, l’équipe devra s’adapter aux changements et se battre avec les mêmes armes que le reste des équipes sur la grille.

“Je suis sûr que les équipes pourront se battre contre Mercedes à l’avenir. Le fait est que pour le moment, Mercedes est à son meilleur niveau et dispose d’un très bon personnel. J’espère que le plafond budgétaire nous permettra de voir une Formule 1 plus uniforme et compétitive, déjà. On a vu que des équipes comme McLaren et Williams ont attiré l’attention des investisseurs. Ce sport se développe grâce à cela », a-t-il insisté.

Bien sûr, Button est clair qu’en 2021, vous pouvez répéter la même chose que les années précédentes, c’est-à-dire voir Mercedes et Lewis Hamilton dominer la Formule 1. Le champion du monde 2009 parie sur son compatriote pour remporter son huitième titre cette saison. .

“En 2021, Mercedes dominera à nouveau et je parierais mon argent sur Lewis en tant que champion du monde”, a déclaré Button pour conclure.

