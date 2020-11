Andy Wallace a souffert de la peur de sa vie en conduisant une Bugatti Chiron Super Sport 300+ à une vitesse fulgurante. Rappelons que le Britannique de 59 ans est l’un des pilotes d’essai de la marque.



Wallace est convaincu que tout au long de sa carrière – ses meilleurs succès ont été obtenus en résistance, après avoir gagné au Mans, Daytona et Sebring – il a connu de nombreuses situations de danger de perte de contrôle – sa voiture ou une autre – lorsqu’il courait ou lorsqu’il joue sa travail actuel, essais à grande vitesse, à une vitesse record, ce qu’il a déjà fait avec la McLaren F1 et maintenant il le fait avec Bugatti, par exemple.

Mais ils avaient toujours fait peur à des vitesses bien inférieures à cette fois, car Wallace roulait à ce moment-là à 447 kilomètres / heure selon les données collectées par télémétrie de la Bugatti Chiron Super Sport 300+ qu’il conduisait.

En théorie, la Bugatti Chiron 300+ peut atteindre 500 km / h. En fait, l’année dernière, il a atteint 490 kilomètres / heure dans un jalon que la marque a célébré comme un nouveau record du monde, même si elle n’avait pas l’homologation correspondante en raison d’un manque de surveillance.

Wallace effectuait un test à grande vitesse sur l’anneau d’essai Ehra-Lessien lorsqu’il a soudainement remarqué que les roues de sa voiture décollaient. C’est le pire qui puisse arriver: il n’y a pas de direction, pas de traction, pas de capacité de freinage … la voiture suit la trajectoire du moment du décollage.

«Il y a un changement de surface sur la ligne droite que j’appelle« ramper et sauter ». Ils m’ont demandé pourquoi je l’appelais ainsi jusqu’à ce qu’ils vérifient les données de télémétrie et voient qu’à 447 kilomètres / heure j’ai sauté. C’est un point où vous partez d’une nouvelle surface. et lisse à un plus ancien. Notez qu’il décollait puis descendait », a déclaré le pilote.

Wallace garda son sang-froid, ne tenta aucune manœuvre brusque, ne secoua même pas le pied du gaz… comme n’importe quel autre mortel l’aurait fait. Il a immédiatement identifié que le problème n’était pas aérodynamique mais “parce qu’il y a une zone de cet anneau avec un asphalte irrégulier et à cette vitesse suffisante pour que la voiture saute”. Le fait de n’avoir agi sur aucun contrôle permettait à la voiture, lors de l’atterrissage, de le faire en suivant la même trajectoire.

