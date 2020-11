Les habitants de Barcelone ont commencé à voir une unité de la nouvelle Porsche Taycan, la première voiture entièrement électrique de la société allemande, circuler à travers Barcelone avec une décoration spéciale, le hashtag #GetTheTaycab.



Il s’agit d’une initiative du Porsche Center de Barcelone, le concessionnaire de référence de la marque, qui a été inauguré en 2007. Entre cette date et 2011, il a été décerné par la firme allemande comme concessionnaire de l’année.

Les premiers exemplaires de la Porsche Taycan sont déjà au centre Porsche, et les premiers clients peuvent déjà en profiter. Mais pour le faire mieux connaître, le croupier propose sur les réseaux sociaux une expérience de conduite avec le Taycan parmi ceux qui parviennent à localiser le Taycan qui porte le hashtag #GetTheTaycab circulant à Barcelone et télécharge une photo sur Instagram.

Avec le Taycan, Porsche propose à ses clients une voiture entièrement électrique et zéro émission, complétant ainsi le cycle entamé par l’offre de modèles hybrides et qui continuera de croître. Tout cela sans perdre la sensation de conduite sportive traditionnelle qu’une Porsche devrait offrir.

Mais c’est aussi une voiture de «conquête». La marque allemande a constaté que cette voiture intéressait de nombreuses personnes qui à ce jour n’étaient pas des clients de la marque et qui n’avaient même jamais pensé à une Porsche. Mais ce sont des gens qui veulent une voiture luxueuse, avec de bonnes performances, mais surtout respectueuse de l’environnement, bénéficiant des technologies les plus avancées.

Rappelons que la Porsche Taycan est une berline 4 portes de 4,96 mètres de long. Il dispose de quatre moteurs possibles entre 530 et 750 chevaux, avec des prix de base compris entre 109.063 et 190.254 euros, avec des autonomies entre 408 et 452 kilomètres, selon la version, auxquels il faut ajouter, le cas échéant, les options et les extras d’équipement que les clients commandent customiser.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard