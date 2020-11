42171 kilomètres de dérive non-stop est le nouveau record Guinness de la Porsche Taycan, qui a réalisé la plus longue dérive d’une voiture entièrement électrique. Au volant se trouvait Dennis Retera, qui est l’un des instructeurs de la marque.



La tentative officielle a eu lieu au Porsche Experience Center, situé à l’intérieur du circuit allemand de Hockenheim. La piste en question était un cercle de 80 mètres de diamètre adapté à cette pratique. Une armée de sprinklers était chargée de garder l’asphalte imbibé à tout moment.

La voiture en question était une Porsche Taycan à traction arrière, une version d’accès qui a récemment fait ses débuts en Chine et qui est moins performante que la mécanique que nous connaissons en Europe. Il peut avoir 408 ou 476 chevaux et une autonomie qui varie entre 414 et 490 kilomètres selon la taille de la batterie.

Pendant les 55 minutes qu’il a investies dans ce record, Dennis Retera n’a jamais aligné les roues avant dans le même sens de la courbe. Il a bouclé 210 tours et parcouru une distance totale de 42,171 kilomètres, soit une vitesse moyenne de 46 kilomètres / heure pendant toute la durée de la tentative.

“Lorsque le contrôle de stabilité est déconnecté, faire glisser la Porsche électrique est très facile, surtout avec cette variante qui transmet toute la puissance à l’essieu arrière. Il y a toujours assez de puissance disponible”, a déclaré le conducteur après être sorti de la voiture.

Dennis Retera est instructeur en chef au Porsche Experience Center de Hockenheim, qui a ouvert ses portes en octobre 2019 et dispose de 170000 mètres carrés dédiés à la conduite et à la formation. Il est conçu comme un cadre pour enseigner des cours et des expériences de conduite, mais aussi pour battre des records du monde de temps en temps, comme nous pouvons le voir dans cette histoire.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard