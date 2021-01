Les équipes ont le dernier vote sur l’endroit où les tests d’hiver seront organisés

Depuis 2016, Barcelone accueille exclusivement la pré-saison

Les tests de pré-saison hivernaux de Formule 1 2021 seront organisés sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn, et non à Barcelone. Tout va dans ce sens à défaut de connaître le vote des équipes.



Depuis 2014, date à laquelle la pré-saison F1 n’a pas voyagé à Bahreïn, et depuis 2016, le Circuit de Barcelone-Catalunya l’a accueillie dans son intégralité et exclusivement. Le tracé complet du GP d’Espagne et la proximité des usines, ainsi que les températures toujours printanières de Barcelone, étaient les raisons pour lesquelles la F1 avait toujours préféré Barcelone.

La grande différence avec Bahreïn est que, naturellement, étant beaucoup plus proche de l’équateur, la piste de Bahreïn offre des températures estivales toute l’année qui permettent aux équipes de mieux simuler les conditions qu’elles auront pour le reste de l’année.

La contrepartie de cela est que le prix du déplacement de l’ensemble du Gran Circo à Sakhir est beaucoup plus élevé que celui du déplacement à travers l’Europe, et en particulier Barcelone.

Jusqu’à cette semaine, les informations non officielles suggéraient qu’en 2021 la F1 ferait à nouveau ses tests hivernaux à Barcelone, mais cet en-tête a pu savoir qu’actuellement il est pratiquement certain qu’il n’en sera pas ainsi et que finalement la pré-saison aura lieu à Bahreïn.

Il ne reste plus qu’aux équipes elles-mêmes de voter et de décider, ce qu’elles feront bientôt et tout porte sur la ratification de la voie de Bahreïn. Les rumeurs indiquent que la pré-saison aura lieu début mars, ce qui est douteux si le début de la saison le 21 mars n’est finalement pas en Australie, mais avec un doublé de Bahreïn.

Il faut rappeler que la pré-saison 2021 n’aura que trois jours -dans une mesure de réduction des dépenses-, donc Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Fernando Alonso ou Daniel Ricciardo auront à peine un jour et demi pour s’adapter à leurs nouvelles montures.

