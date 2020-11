Ils soulignent que son podium est une raison suffisante pour le maintenir en Formule 1

Un “ Checo ” sera remplacé par Vettel et pour l’instant il n’a pas de siège pour 2021

“Que voulez-vous d’autre?” Était le message de couverture de l’un des journaux sportifs les plus influents du Mexique ce lundi. La presse mexicaine réclame une place pour Sergio Pérez sur la grille 2021, car elle estime que «Checo» n’arrête pas d’accumuler des raisons pour le mériter.



Sergio Pérez a obtenu ce qui était son premier podium de l’année à Istanbul. Ce résultat remue au sein de la presse mexicaine, qui prend cet argument de poids pour demander une fois de plus la continuité du «Checo» en Formule 1.

“Que voulez-vous de plus? Avec son premier podium de la saison, Checo Pérez lève la main pour ne pas se retrouver sans équipe en 2021 », titre Cancha, un journal avec près de trois décennies d’histoire qui est devenu une référence de l’opinion publique au Mexique.

Nous vous laissons notre couverture de ce 16 novembre: Sergio Pérez lève la main avec un podium en Turquie. Lewis Hamilton a décroché son septième titre en F1. Abraham Ancer a défendu le Mexique aux Augusta Masters. pic.twitter.com/5yCXW4dhg9 – CANCHA (@reformacancha) 16 novembre 2020

Une autre personne qui a voulu défendre Pérez a été son frère via les réseaux sociaux. “C’est comme ça que mon père nous a appris. Tout n’est pas de l’argent; Checo Pérez, tu es le meilleur Mexicain de tous les temps”, a déclaré son frère Antonio sur Twitter.

C’est comme ça que mon père nous a appris,

Tout n’est pas de l’argent, @SChecoPerez vous êtes le meilleur mexicain de tous les temps – Antonio Pérez (@ 1AntonioPerez) 15 novembre 2020

Après le podium, le coureur mexicain s’est classé quatrième du championnat du monde avec 100 points au total. Ce n’est que derrière la Mercedes et Max Verstappen, qui semblent être dans une autre ligue cette saison. Les données sont encore plus surprenantes si l’on considère qu’il n’a pas participé aux deux courses de Silverstone pour avoir été testé positif au covid-19.

De plus, Pérez a marqué des points dans tous les Grands Prix qu’il a disputés et a pris deux quatrièmes places en Russie et en Allemagne. Mais, malgré tout, il n’a pas de siège pour 2021 et c’est pourquoi du Mexique ils font pression pour soutenir le pilote.

Son nom sonne une cloche pour Red Bull. Helmut Marko mélange les cartes et a «Checo» et Nico Hülkenberg comme candidats pour remplacer Alex Albon. La rumeur veut que l’environnement de Max Verstappen préfère l’Allemand, mais la décision finale n’a pas encore été communiquée.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard