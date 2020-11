Oakley Design transforme une unité du petit électrique

Il s’inspire d’un concept car créé par Renault Sport en 2013

Il ne dispose que de 17 chevaux, mais cela n’empêche pas cette petite Renault Twizy d’afficher fièrement une «aérodynamique» inspirée de la Formule 1. Derrière ce projet se cache Oakley Design, une maison britannique spécialisée dans la modification de véhicules.



Le becquet avant, le becquet arrière et les rétroviseurs en fibre de carbone ne sont que quelques-uns des accessoires de cette Twizy particulière, inspirée d’un prototype que Renault Sport a créé au début de la dernière décennie pour profiter des avantages sportifs de ce quadricycle électrique.

Il n’y a qu’une petite différence: la Twizy Renault Sport F1 avait un KERS qui lui a donné 80 chevaux supplémentaires pendant 13 secondes, tandis que la voiture Oakley Design se limite à garder le moteur de base sans fioritures. Bien sûr: il convient à la conduite sur route et attirera sûrement l’attention.

Outre les spoilers et rétroviseurs en carbone, le préparateur a également remplacé les vitres par des déflecteurs d’air et installé un diffuseur sur son essieu arrière. À l’intérieur, il a eu recours à un siège inspiré de la course et a également installé un nouveau volant dédié.

Cet exemplaire particulier, celui qui préside à ces lignes, était proposé en été pour 33 000 euros, environ trois fois plus que le prix de la version d’accès. Pratiquement le même montant qu’une nouvelle Renault Mégane RS Trophy. Là et chacun qui valorise et quantifie combien ils veulent acheter du pain avec une voiture avec spoilers.

Les deux autres modèles entièrement électriques de la marque au diamant sont la Zoe et la Twingo Electric, même si elles seront bientôt rejointes par une Renault Mégane eVision qui annonce 215 chevaux et qui devrait devenir la base de modèles plus dynamiques à l’ère de électromobilité.

