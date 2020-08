Constamment poursuivi par la spéculation qu’il pourrait perdre son siège, Alex Albon dit que cela vient d’une perception «injuste» de «Red Bull en quelque sorte d’être Red Bull».

Deux fois au cours des quatre dernières saisons, Red Bull a terminé le championnat avec une composition différente de celle que l’équipe avait au début de la campagne.

Daniil Kvyat a été abandonné au profit de Max Verstappen en 2016 alors que la saison dernière Pierre Gasly a perdu son siège face à Albon.

Maintenant, c’est Albon qui fait face au peloton d’exécution, du moins selon les spéculations.

A défaut de rivaliser avec Max Verstappen pendant leur bref passage ensemble, d’anciens pilotes devenus experts, comme Ralf Schumacher, demandent que le pilote soit abandonné et que Red Bull signe Sebastian Vettel à sa place.

Alors que Verstappen a remporté cinq podiums cette saison, dont une victoire en course au Grand Prix du 70e anniversaire, Albon n’a pas encore pulvérisé de champagne avec son meilleur résultat, une P4 au GP de Styrie.

Boutique officielle de F1: Couvre-visage noir et blanc

S’il s’agissait d’une autre équipe, il y a de fortes chances que les spéculations sur son avenir ne soient pas aussi effrénées qu’aujourd’hui.

Albon dit que c’est un peu «injuste» sur Red Bull.

«Je pense que c’est comme ça que la course est», a-t-il déclaré à The Race. «Je pense que cela ne changera jamais.

«Je vois qu’ils parleront toujours du deuxième siège du Red Bull. Je pense que c’est presque inévitable.

«Je ne pense pas que cela vienne tant de Red Bull, mais simplement de la perception que Red Bull est en quelque sorte Red Bull. Ce qui, à mon avis, est injuste.

«Vous lisez des trucs, mais ensuite vous savez ce qui se passe réellement et il n’y a aucune sorte de… Ouais, c’est juste différent.

«C’est nouveau, évidemment, je n’ai pas été critiqué dans ma carrière de pilote avant à peu près les dernières courses.

«C’était OK. À la fin, tout le monde va parler, c’est en quelque sorte attendu.

«Je suppose qu’en particulier avec le verrouillage et tout, il y aura toujours un peu plus de discussions que d’autres fois.

« Mais ça va, je continue vraiment. »

Un autre ancien pilote devenu expert, Jolyon Palmer, dit qu’il estime qu’Albon «n’offre rien» dans la lutte contre Mercedes.

Interrogé sur les commentaires négatifs, Albon a répondu: « Vous décrochez le téléphone, il va être là, donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose.

«Mais c’est beaucoup travailler avec l’équipe, avec mon équipe, mais aussi avec l’usine.

«Il y a évidemment des domaines sur lesquels nous voulons travailler, et des domaines sur lesquels vous ne vous sentez pas aussi à l’aise dans la voiture ou tout simplement pas assez rapide, mais c’est le seul objectif.

« Au moins, je ne me soucie vraiment pas de ce qui se passe autour. »

Cette saison, Red Bull doit à nouveau chasser Mercedes sur la bonne voie, l’équipe Brackley remportant cinq des six victoires de cette année.

Et comme Albon n’a pas encore sur-qualifié Verstappen cette saison ou ne l’a pas battu un dimanche, le joueur de 24 ans a déclaré qu’il devait avant tout améliorer son propre jeu.

«Je pense que vous pouvez toujours vous stresser», dit Albon.

«Nos carrières, nos performances, sont toujours faites par le chronomètre et aussi par les comparaisons de vos coéquipiers, il s’agit donc essentiellement de se concentrer sur vous-même et de regarder vos propres améliorations, de regarder les domaines que vous souhaitez améliorer dans la voiture et de vous sentir plus. confortable.

«C’est là que vous devez ignorer le discours, tout le bruit de fond. Vous devez avoir votre propre conviction que ce que vous faites est juste et nous prenons des mesures.

« Et c’est vraiment tout, vous devez simplement prendre votre version de la façon dont tout se passe et vous concentrer sur les domaines sur lesquels vous souhaitez travailler.

«Les années précédentes, il y a toujours eu cette chose très normale où il y avait les trois meilleures équipes et ensuite tout le monde en dessous. Maintenant, vous avez à peu près Mercedes, puis tout le monde dans ce sens.

«Bien sûr, avec Racing Point fait un énorme pas en avant, ils sont là-haut, ils sont extrêmement rapides.

«C’est donc très serré dans ce genre de deuxième phase. Bien sûr, c’est à ce moment-là que vous devez être proche de votre coéquipier, vous devez tirer le meilleur parti de votre voiture car les temps sont serrés maintenant. Cela signifie simplement que nous avons moins de marge. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.