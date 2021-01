Il comportera sept manches, dont le RACC-Catalunya et le Rally Madrid

C’est l’un des concours promotionnels les plus attrayants en raison de son coût et de son aide

L’une des pièces fondamentales du championnat national des rallyes est la Suzuki Cup. Non seulement c’est l’une des meilleures écoles pour les jeunes prometteurs, mais c’est aussi un soutien fort pour les organisateurs car elle leur apporte un nombre important de participants.



Pour 2021, malgré la situation difficile actuelle, Suzuki Motor Ibérica appellera à nouveau cet événement, qui en est désormais à sa 14e édition. Le succès de cette Suzuki Swift Cup repose sur deux qualités: des coûts réduits et un accompagnement important proposé par la marque.

«Nous maintenons l’approche 2020 avec cinq essais en Espagne et deux au Portugal, tous sur asphalte et nous aurons la présence de Terra Training et Rallycar soutenant le Junior Trophy», a commenté Juan López Frade, président de Suzuki Motor Ibérica. Parmi les nouveautés de cette année, il y a le prix spécial pour le gagnant du Junior Trophy, une bourse du programme Terratraining Rallycar.

Les voitures seront connues Suzuki Swift Sport, qui ont un moteur 1.4 Turbo de 140 chevaux, et qui sera équipé d’un kit fourni par Suzuki.

La Coupe aura sept tests de notation, dont deux au Portugal, tous sur asphalte. Les manches espagnoles sont Sierra Morena, Orense, Ferrol Suzuki, Villa de Llanes et RACC-Catalunya –Le manga espagnol de la Coupe du monde–. Les deux manches portugaises seront Castelo Branco et Alto Tâmega. Et aussi, même s’il ne marquera pas, la participation au Rallye de Madrid sera obligatoire, qui constituera le point culminant de la saison.

Au moins c’est le calendrier provisoire, car il peut subir des modifications en fonction de l’évolution de la pandémie de covid-19. “Il n’a pas été du tout facile de préparer le programme de cette année. L’incertitude de la pandémie fait qu’il n’est pas possible de savoir si tous les tests programmés pourront être contestés, nous avons déjà l’expérience de l’année dernière.

Dans chaque rallye, 28000 euros sont répartis entre les participants, alors qu’en fin de saison 38 000 euros sont réservés aux plus rapides. Et aussi, inscription gratuite à deux des rallyes de la saison, pneus gratuits – un match par rallye, neuf matchs pour le meilleur de chaque rallye – et achat de bons d’achat de pièces détachées dans le réseau officiel Suzuki.

Parmi les coureurs qui se sont forgés dans la Coupe, on trouve Efrén Llarena, Adrián Díaz, Alberto Monarri, Surhayen Pernía, Gorka Antxustegi.

