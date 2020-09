Le pilote junior Mercedes George Russell a déclaré que le constructeur avait été en mesure de libérer beaucoup plus de puissance de son moteur en version course grâce à l’interdiction des «modes quali».

Suite à une directive technique des équipes de la FIA, il sera interdit de changer les modes de puissance de leurs moteurs entre les qualifications et la course. Russell s’est dit impressionné par la manière dont Mercedes a réagi au changement, mais soupçonne que leurs équipes clientes en ressentiront les conséquences plus que l’équipe d’usine.

« Je pense que malheureusement, cela nous affectera probablement, ainsi que Racing Point, plus que Mercedes », a déclaré Russell. «Tout simplement parce que Mercedes est si loin en tête des qualifications de toute façon.

«Si quoi que ce soit, cela ne fera que les aider encore plus en course. Donc l’idée même d’essayer de les ralentir va en fait aller complètement dans le sens inverse et ne fera qu’améliorer leurs performances.

«Je pense qu’un samedi, cela nous compromettra probablement un dixième ou deux. Mais nous nous attendons à ce qu’il compromette également les autres fabricants d’un dixième environ. Nous sommes donc probablement un dixième net un samedi.

«Mais un dimanche, nous sommes définitivement nets. Et je pense que ce que Mercedes a fait pour améliorer le moteur afin de nous permettre de faire fonctionner un mode moteur très élevé pendant toute la course est vraiment impressionnant et elle volera le dimanche. «

Le coéquipier de Russell, Nicholas Latifi, a testé les modifications apportées au moteur Mercedes dans son simulateur et pense également qu’ils gagneront plus de puissance en course.

«Comme George l’a dit, ça va être quelques dixièmes, dixièmes environ, en qualifications, ça va nous faire un peu mal.

«Mais en course, cela ne fera que nous aider, nous allons donc avoir plus d’allocation, plus de tours avec un mode moteur plus élevé que nous ne pourrions pas faire fonctionner si longtemps autrement. Il sera donc intéressant de voir comment cela se compare. «

