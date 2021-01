Musk a parlé de 2023, mais de nouveaux documents suggèrent que cela pourrait être 2022

Les dernières avancées en matière de batteries vous permettent de réduire considérablement les coûts

On dit depuis des années qu’un compact appelé Model C pourrait jouer ce rôle.

Le Tesla abordable de 25 000 $ pourrait être une réalité plus tôt que prévu. Elon Musk a déclaré en 2020 que la voiture serait en circulation dans les trois ans, mais une nouvelle documentation de la gigafactory de Shanghai suggère que sa production pourrait avoir lieu en 2022. Son autonomie exacte n’a pas encore été confirmée.



Des informations apparues sur le réseau social chinois Weibo relieraient cette nouvelle Tesla à l’idée de Musk de créer une électricité en Chine pour l’exportation, confirmant qu’il s’agirait d’un projet unique. La marque aurait déjà soumis la documentation pertinente au gouvernement pour commencer à préparer le terrain pour sa fabrication.

«Sa position – dans la gamme Tesla – et son prix seraient inférieurs au modèle 3, et on s’attend à ce que le prix de la nouvelle voiture ne change pas. Il coûtera entre 160 000 et 200 000 yuans, et sa production et ses livraisons pourraient intervenir dès 2020 », lit-on dans le document, traduit par Electrek.

Cela nous placerait dans la fourchette de prix annoncée par Musk en septembre 2020, lorsqu’il parlait d’une voiture d’accès de 25000 dollars – l’équivalent en dollars nous donne une fourchette comprise entre 24600 et 30800 dollars. En euros, on parle d’un minimum de 20 200 et d’un maximum de 25 000 euros.

L’existence de ce projet s’est produite lors de la journée de la batterie Tesla 2020, célébrée au mois de septembre. Elon Musk a présenté les nouvelles cellules de batterie 4680 et a annoncé la création d’un nouveau modèle accessible dans sa quête pour démocratiser l’électromobilité et la rendre disponible à une grande partie de la population.

Musk annonce un nouveau modèle abordable le jour de la batterie

Il est vrai que le prix des voitures Tesla est plus élevé en Europe qu’aux États-Unis. Un exemple pratique: la version d’accès du Model 3 démarre à 37 990 $ en Amérique, mais en Espagne, elle se vend à partir de 49 000 $ malgré le fait que le montant américain équivaut à environ 31 000 euros.

Son autonomie est encore un mystère. Aujourd’hui, la Tesla avec moins de kilomètres a 409 -Modèle 3 de base-, mais il est facile de supposer que le nouveau modèle disposera de la technologie de batterie de dernière génération, ce qui devrait se traduire par une augmentation de son autonomie.

Si vous voulez jouer, c’est le bon moment pour vous rappeler que depuis des années, on parle de l’arrivée d’un compact comme nouveau modèle d’accès à la marque. Parmi les noms qui ont été suggérés, le Tesla Model C se démarque, bien qu’Elon Musk ait déclaré le jour de la batterie qu’ils n’avaient pas encore décidé de son nom.

Début 2020, une image a émergé – elle préside ces lignes – de ce qui semblait être le Model C.Elle est apparue dans une brochure que Tesla a faite pour recruter du personnel pour son centre de conception et d’ingénierie de Shanghai, où l’entreprise dispose d’une gigafactory complète. performance.

“Ce serait formidable de créer une voiture en Chine pour tout le monde. Nous devrons le faire. Nous le ferons”, a déclaré Elon Musk lors de la cérémonie d’inauguration de la gigafactory.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 01/11/2021 La production et les livraisons peuvent être reportées à 2022. 23/09/2020 Confirmation du projet le jour de la batterie Tesla.

