Mark Webber se souvient que le fait d’être coéquipier de Sebastian Vettel a parfois exaspéré sa mère Diane, en particulier lors du Grand Prix de Turquie 2010 alors que les pilotes Red Bull se disputaient la tête.

Le couple a pris contact et le reste est une histoire bien documentée. Cela couplé au tristement célèbre incident Multi-21 est discuté par Mark lors d’un podcast F1 Unscripted animé par l’ancien coéquipier David Coulthard.

Webber a rappelé: «Il suffit de courir vers cette petite épingle à cheveux là-bas et il y a le petit coup à droite qui m’a surpris quand Seb a voulu revenir si agressivement et nous avons pris contact.

«Cela a vraiment exaspéré ma mère. Ma mère est comme: Mon Dieu! Il ne peut pas vous faire ça! Et il y a Christian, manifestement absolument livide. C’était des scènes folles », a expliqué l’Australien.

Retour sur une carrière en F1 qui a duré plus d’une décennie, avec des sorts avec Minardi, puis Jaguar suivi de Williams et enfin Red Bull, où il est devenu vainqueur de la course. Les statistiques montrent qu’en 215 départs, Mark a remporté neuf victoires et célébré sur le podium à 42 reprises, mais un titre mondial lui a échappé.

Webber a déclaré: «Naturellement, la plupart des gens s’arrêtent et il y a quelque chose qu’ils aimeraient avoir un peu plus, c’est dans notre instinct. Instinctivement si je faisais ceci et si je faisais cela …

«Je regarde, il y a probablement deux ou trois départs qui m’ont probablement coûté un championnat du monde. On pourrait dire que la Corée [crashed out early in the wet perhaps cost him the 2010 championship] mais il y a eu deux ou trois départs où je ne suis pas en position… J’ai dû me battre cette année-là.

«Je pourrais être assis ici en tant que champion du monde, mais je ne le suis pas parce que je n’ai pas terminé cette saison avec suffisamment de points. Je l’ai fait pour la dernière course contre Hamilton, contre Alonso, contre Vettel, et Sebastian n’a mené le championnat que pour une course cette année-là, qui était la dernière course sanglante.

« Vous avez cette contradiction d’accepter et la clarté du oui, ce fut un voyage incroyable et les gens avec qui vous avez travaillé, des trophées et des expériences, c’est incroyable. Ce que j’ai est spécial.

«Alors tu es juste un peu plus, juste un peu plus. C’est naturel. Je voudrais être sur neuf victoires, 10 victoires; pourquoi n’ai-je pas arrondi à 10 victoires? »

Et bien sûr, le Multi-21 fait toujours mal au joueur de 43 ans. «Un de mes plus grands regrets, j’aurais dû remettre le moteur en marche.

«Mais instinctivement, je me dis:« Eh bien, nous devrions simplement clôturer cette course; nous n’avons que trois, quatre ou cinq tours à faire et nous nous battons les uns contre les autres et utilisons beaucoup de matériel et de machinerie », car il était clair pour cette course en particulier que nous devrions arrêter le Grand Prix.

«J’étais en tête, et pour être tout à fait franc, Seb était… en quelque sorte hors de position, si vous voulez, dès les premiers appels de la course, et essayait de dégager Lewis. [Hamilton] pendant le Grand Prix.

«Parce qu’il était clair pour cette course en particulier que nous devrions arrêter le Grand Prix. Au fond, qui sait si Sebastian regrette encore à ce jour ce Grand Prix? Peut-être pas, je ne suis pas sûr.

«Mais regardez, je n’étais pas un ange à certains autres événements ici et là», a-t-il ajouté.