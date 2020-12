L’événement animé d’Istanbul a recueilli un tiers des voix

L’Italie et Sakhir complètent le “ podium ” de ce vote

Les GPs fous et chaotiques d’Autriche et de Toscane clôturent le top 5 de la saison

Le GP de Turquie a été sélectionné comme la meilleure course de la saison 2020 selon les fans. Le retour vibrant, passionnant et surprenant d’Istanbul Park en Formule 1 cette saison a ravi le public et cet événement a remporté le match avec un tiers des voix au GP d’Italie et au GP de Sakhir, qui ont terminé respectivement deuxième et troisième. .



Le chaos vécu à Istanbul Park, où la pluie faisait son apparition sur une piste déjà glissante en soi, a fait vibrer le public lors d’un week-end où Lewis Hamilton est entré dans l’histoire en remportant la course et en prenant le relais. son septième championnat du monde. Un tiers des fans ont choisi ce GP comme le meilleur de l’année.

Celui de Turquie a été un week-end passionnant dès la première minute. Le fait que les pilotes aient trouvé une piste aussi nouvelle et glissante a ravi les fans, qui se sont levés de nouveau de leur siège avec l’arrivée de la pluie de qualification, qui a apporté une première pole inattendue de Lance Stroll.

En course, la piste était mouillée du début à la fin. Aucun pilote n’a osé enfiler des pneus secs à aucun moment, et tous ont bouclé 58 tours avec des pneus pluie intermédiaires et extrêmes. Hamilton a brillé et malgré sa sixième place, il a remporté la victoire et, avec lui, deux vieilles connaissances comme Sergio Pérez et Sebastian Vettel sont revenus sur le podium. Les deux n’avaient pas été sur un depuis plus d’un an.

Le deuxième meilleur GP a été celui d’Italie avec un quart des voix, qui a été le meilleur de la première partie de saison pour les fans. La surprenante victoire de Pierre Gasly dans une course complètement folle a permis au public de voir quelque chose de différent, ce que beaucoup réclamaient après sept courses de domination indéniable de Mercedes et de Red Bull de Max Verstappen.

Le podium a été complété par le GP de Sakhir avec 18% des voix. Le circuit extérieur a apporté un nouveau résultat surprise après un véritable chaos dans les 30 derniers tours, puisque Sergio Pérez a remporté sa première victoire en Formule 1. Accompagné d’Esteban Ocon et Lance Stroll sur le podium. La catastrophe de la route des stands de Mercedes a condamné George Russell qui a chéri son premier triomphe au Grand Circus.

La quatrième place est revenue au GP d’Autriche, qui a ouvert la saison avec une course vraiment chaotique pleine d’abandons du début à la fin. La course inaugurale a obtenu 5% des voix tandis que le cinquième, le GP de Toscane, a obtenu 4%. Les débuts sauvages de Mugello ont également plu aux fans.

