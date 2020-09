Le championnat du monde de Formule 1 a annoncé quatre autres Grands Prix pour la saison 2020, complétant ainsi 17 exemplaires valides du calendrier actuellement en cours. Le retour de la Turquie est frappant après avoir été absent de l’élite depuis 2011.

Le Grand Prix de Turquie avec son célèbre Turn 8 aura lieu du 13 au 15 novembre à Istanbul Park, suivi d’un doublé valable à Bahreïn. Le premier aura lieu du 27 au 29 novembre et portera le nom de ce pays, tandis que du 4 au 6 décembre il s’appellera le Grand Prix de Sakhir.

Enfin, la saison se terminera du 11 au 13 décembre sur le circuit de Yas Marina, à l’occasion du Grand Prix d’Abu Dhabi.

La Formule 1 a également confirmé que le Grand Prix de Chine, le premier événement du calendrier 2020 à être reporté en raison de la pandémie COVID-19, n’aura pas lieu.

Chase Carey, président et chef de la direction de la F1, a déclaré: « Cette année, notre sport et le monde ont eu un défi sans précédent et nous voulons rendre hommage à tous ceux en F1, FIA, équipes et partenaires, qui ont rendu cela possible. déçu que nous n’ayons pas pu avoir certaines courses qui étaient prévues pour cette année, nous sommes confiants d’un bon début de saison et nous continuerons à offrir une grande excitation avec des courses nouvelles et traditionnelles, qui divertiront tous nos fans « , a déclaré le manager américain.

• CALENDRIER DE SAISON 2020 – CHAMPIONNAT DU MONDE F1

