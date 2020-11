Le GP de Turquie veut être à nouveau présent sur le calendrier de la Formule 1 pour la saison prochaine. Il reste une place vacante et le promoteur du Grand Prix veut amortir le resurfaçage du circuit.



Il faut se rappeler que l’épreuve turque était en Formule 1 pendant sept saisons consécutives – de 2005 à 2011 – mais il a fallu attendre l’année extraordinaire 2020 pour la revoir au calendrier.

Le promoteur de la course, Sadi Hezber, a révélé que dans le passé ils avaient contacté Liberty Media pour revenir en F1, mais ils ont dû attendre que le “ facteur coronavirus ” matérialise leur retour.

Maintenant, ils espèrent garder leur médecin généraliste pour l’année prochaine. Le calendrier initial 2021 a été présenté avec 22 Grand Prix confirmés et un emplacement vacant en avril – celui du Vietnam -, et l’organisation turque espère être dans cette bande.

“Notre président était déterminé à ramener la Formule 1 en Turquie. Après l’acquisition par Liberty Media, il a contacté Chase Carey pour négocier un retour au calendrier et la pandémie de coronavirus nous a finalement donné cette opportunité.”

“En avril, nous avons proposé pour la première fois de remplacer la Chine alors que la situation sanitaire mondiale se détériorait de plus en plus. Maintenant, nous organisons déjà un Grand Prix pour l’année prochaine”, a déclaré Sadi Hezber au média français Auto Hebdo.

Le Grand Prix de Turquie a été l’un des plus spectaculaires et imprévisibles de ces dernières années, et une grande partie de la «faute» était sur un nouvel asphalte qui ressemblait à une patinoire… et plus encore sous la pluie. Hezber dit que cela en valait la peine.

“Un nouvel asphalte a été posé et nous avons dû suivre toute une série de recommandations de la FIA pour revendiquer cette place sur le calendrier. Cela a demandé beaucoup de travaux d’entretien et cela a conduit à trois mois très intenses, mais cela en valait la peine”, a-t-il déclaré. Sadi Hezber pour conclure.

