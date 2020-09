Dans le sillage d’un Grand Prix de Belgique 2020 amèrement décevant, le patron du sport automobile de Formule 1, Ross Brawn, s’est demandé où le rythme de Ferrari avait disparu à Spa-Francorchamps.

Néanmoins, l’ancien Ferrari pense que les Reds peuvent s’améliorer après la débâcle du week-end dernier, mais il a en même temps épargné une pensée pour Carlos Sainz, lié à Maranello.

Dans sa chronique du week-end d’après-course, dans son analyse sous le titre: «La vitesse de Ferrari à Spa était horrible», a expliqué Ross, «j’ai été dans une situation comme Ferrari s’est retrouvée à Spa, où vous n’avez pas de pneus. pour travailler, la température ne vient pas et la baisse des performances est dramatique.

«Indépendamment de ce que les gens disent du déficit qu’ils peuvent avoir avec le moteur suite aux clarifications techniques, vous ne perdez pas 1,3 seconde par tour d’une année à l’autre pour cette seule mesure.

«Ils n’ont tout simplement pas pu obtenir les pneus dans la zone. Le fait qu’il faisait plus froid à Spa n’aurait pas aidé non plus. Lorsque cela se produit, la performance diminue et semble horrible.

« S’ils peuvent franchir cette étape et faire fonctionner à nouveau les pneus correctement, je pense que les performances reviendront. Ils n’auront toujours pas l’air de gagner la course, mais cela deviendra plus respectable », a prédit Brawn.

Pour l’instant, les 13e et 14e pour Sebastian Vettel et Charles Leclerc – mêmes positions mais ordre inversé en qualifications – en fin de course ont attiré la colère et la dérision de Tifosi et de leurs supporters rivaux.

L’équipe la plus titrée de l’histoire de la F1 occupe la cinquième place du classement des constructeurs, à 203 points du leader Mercedes après sept manches.

Ross a également épargné une pensée pour Carlos Sainz dont la journée de course a été encore pire que celle de Ferrari, l’Espagnol n’étant même pas arrivé sur la grille en raison d’un problème d’échappement. Alors qu’il regardait depuis la voie des stands, nul doute qu’il aurait remarqué sa future équipe en plein désarroi, totalement hors de conflit et faisant les chiffres.

«Carlos n’a pas eu beaucoup de chance en Belgique ces derniers temps et il a de nouveau tiré la paille courte car un problème de bloc moteur a conduit à une panne d’échappement qui l’empêchait de prendre le départ», a rappelé Brawn.

«Ce fut une année difficile pour lui, mais c’est un gars plutôt positif. C’est un personnage très fort, sa carrière n’a pas été facile après tout. Je l’ai toujours noté, je pense que c’est un excellent pilote et il va gérer cette situation.

« Mais ce qui ressemblait à un transfert de rêve chez Ferrari l’année prochaine ne semble pas très beau pour le moment et inévitablement, il doit être nerveux à propos de ses perspectives la saison prochaine », a ajouté Brawn.