La presse sud-coréenne annonce une voiture électrique autonome d’ici 2024

L’accord pourrait être annoncé ce même mois de mars

Apple et Hyundai sont en train de finaliser un partenariat pour travailler ensemble sur la voiture électrique autonome, selon les informations fournies par le journal sud-coréen IT News.



La collaboration pourrait être annoncée en mars et l’objectif des deux sociétés serait de démarrer la production en 2024. Il est encore trop tôt pour savoir si cette synergie couvrirait l’Apple iCar attendu ou s’il s’agirait de véhicules Hyundai dotés de la technologie du créateur de l’iPhone. .

Apple développe une voiture électrique autonome qui n’a pas encore de date de présentation. À la fin de 2020, il a été dit qu’il pourrait démarrer la production en 2024, un chiffre cohérent avec les informations provenant de la Corée du Sud, bien qu’il y a seulement trois jours de nouveaux rapports aient émergé qui pointaient vers la période 2025-2028.

Le premier défi auquel la marque Palo Alto est confrontée est de trouver le bon partenaire pour cette entreprise, car elle n’a pas la capacité de production pour assembler des véhicules à un volume et à un prix compétitifs. Dans cette situation, une approximation de Hyundai aurait tout le sens du monde.

Même ainsi, on sait qu’Apple développe sa propre technologie de conduite autonome depuis des années et il n’est pas exclu qu’elle puisse s’associer avec d’autres marques pour l’exploiter et la perfectionner. Il est donc encore trop tôt pour connaître avec une totale certitude les détails de ce nouveau projet.

Selon le journal sud-coréen IT News, le premier véhicule électrique autonome de Hyundai et Apple serait assemblé aux États-Unis. Il pourrait naître dans l’usine que Kia Motors a en Géorgie, mais investir dans une nouvelle installation d’usine n’a pas non plus été exclu.

Cela commencerait avec un volume de 100 000 voitures par an, mais l’objectif de cette première usine serait d’atteindre 400 000 véhicules.

Hyundai n’a pas encore confirmé cette information, mais il a admis être en contact avec Apple et que plusieurs entreprises ont manifesté leur intérêt – auprès de Hyundai – à développer des véhicules électriques autonomes.

