La Volkswagen ID.3 était la voiture électrique la plus vendue en Europe au mois d’octobre, dans laquelle les véhicules électrifiés ont triplé en comparaison d’année en année et ont même dépassé la part de marché du diesel.



Les immatriculations de véhicules ont chuté de 7% sur le continent en octobre à 1127624 unités, revenant aux niveaux de 2018. Malgré cela, la technologie électrifiée est restée insensible à cette crise et a connu une croissance de 153%. .

L’option électrifiée la plus populaire était l’hybride doux – 32% -, suivi de l’électrique pur – 25% -, de l’hybride rechargeable – 24% – et de l’hybride pur – 19% -.

Ce boom s’est traduit par une part de marché de 26,8% pour l’ensemble des véhicules hybrides et électriques, légèrement au-dessus des 26,3% enregistrés par Diesel sans aucun type d’électrification.

Les voitures entièrement électriques ont augmenté de 197% d’une année sur l’autre, atteignant 71 800 unités. Le modèle le plus vendu était la Volkswagen ID.3, qui a enregistré 10590 exemplaires. La Renault Zoe –9 778– et la Hyundai Kona –5 261– complètent le podium. Tesla a rencontré des problèmes de livraison.

L’option hybride légère la plus populaire était la Toyota Yaris –13 338 voitures–, suivie par la Toyota Corolla –9 728– et la Fiat Panda –9 611–. Dans la catégorie des hybrides rechargeables, la première place est revenue à la Mercedes Classe A –4 209–, avec le Volvo XC40 –3 728– et la Volkswagen Passat –3 606– sur le podium.

Dans le classement commun de toutes les technologies, la voiture la plus vendue en Europe en octobre était la Volkswagen Golf avec 27 530 unités, suivie de la Renault Clio –22 588– et de l’Opel Corsa 21 220–. La Peugeot 208 –19 130– et la Fiat Panda –19 046– complètent le Top 5.

Le segment le plus populaire est celui des SUV, qui représente 40,7% des ventes totales avec le Renault Captur comme son porte-drapeau le plus populaire. Elle est suivie par les sous-compactes avec 18,9% et la Renault Clio, la compacte avec 17,9% et la Volkswagen Golf, et l’urbaine avec 7,1% et la Fiat Panda.

