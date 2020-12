Mercedes a l’idée de quitter le Britannique pour une troisième année chez Williams

Red Bull peut également jouer avec l’alternative d’avoir des sièges chez AlphaTauri

George Russell serait-il la bonne personne pour Red Bull? Ceci est confirmé par la presse allemande, après que l’Allemand ait brillé dans la nuit de Sakhir et il semble que ses options pour 2021 passent uniquement par Williams et non par Mercedes.



Une proposition signée par Ludwig Degmayr, de la RTL, tenant compte de divers facteurs. Le premier, le talent de Russell qui court le risque de se perdre s’il continue une autre année chez Williams. Une troisième année en bas du peloton, avec une voiture peu compétitive, peut ruiner le moral britannique, le rendre accommodant, arrêter de sentir la proie.

C’est un risque que, à son époque, Flavio Briatore a détecté avec Fernando Alonso et l’a privé d’une deuxième saison à Minardi et a préféré que l’Asturien prenne une année “ sabbatique ”, en fait une année d’entraînement au cours de laquelle il a complété plus de 40000 kilomètres de test. Mais Toto Wolff ne peut pas proposer une telle offre à Russell: les tests sont interdits.

Parce que la deuxième raison est que Mercedes ne peut pas – ou Toto ne veut pas – vous offrir le siège Valtteri Bottas. Wolff veut de la stabilité chez Mercedes, d’autant plus que Toto est à la recherche de son successeur, l’homme qui dirige le fonctionnement quotidien de l’équipe et lui laisse un rôle plus d’encadrement et de tracé de lignes. Savoir précisément gérer les transitions de personnel a été l’un des points clés du succès continu … contrairement à ce qui se passe chez Ferrari.

Et il y a l’option d’un siège gratuit – du moins il le semble – chez Red Bull, Alex Albon. Ce siège que veut aussi Sergio Pérez. Mais Helmut Marko et Christian Horner prendraient-ils le risque que Wolff ne veut pas prendre? Le risque de deux coqs dans le même enclos.

La tentation, cependant, est forte. Red Bull joue dans des conditions inférieures; ils ont le meilleur châssis mais pas le meilleur moteur. Max vaut peut-être ce que Lewis est, mais Bottas est supérieur à n’importe quelle seconde de Max, que ce soit Albon ou Kvyat. Mais les Autrichiens n’étaient pas tentés il y a quelques mois en confirmant que leur choix alors le plus plausible, Pierre Gasly, allait rester chez AlphaTauri.

Certes, Russell a un contrat en cours avec Williams … mais c’est toujours négociable. Même si Marko le mettait dans AlphaTauri, ce serait mieux pour lui.

Une seule chose est certaine de l’avenir de Russell. Une année de plus chez Williams est une perte de temps, peut-être la perte d’un futur champion. S’il a toujours la Mercedes à Abu Dhabi, peut-être que tout le monde l’aura plus clair. Russell a besoin d’une meilleure voiture maintenant.

