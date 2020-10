Par un message sur ses réseaux sociaux, le pilote canadien Lance Stroll a confirmé qu’il avait été testé positif au COVID-19 après le dernier événement de Formule 1, l’Eifel GP.

Il faut se rappeler que Stroll n’a pas participé à ce Grand Prix samedi et dimanche, après ne pas se sentir bien. Là, il a été remplacé par Nico Hülkenberg à Racing Point. “Le samedi matin, j’ai commencé à me sentir mal et je me suis réveillé avec des maux d’estomac”, a déclaré le jeune pilote.

“J’ai suivi le protocole de la FIA et je me suis auto-isolé dans mon camping-car et je ne suis pas rentré dans le paddock. Je n’étais pas en condition de course alors je suis rentré chez moi dimanche matin. Comme je me sentais toujours mal, j’ai fait un COVID-19 dimanche soir.

Le lendemain, les résultats ont été positifs, alors je suis resté à la maison en isolement pendant les 10 jours suivants. Heureusement, mes symptômes étaient assez légers.

J’ai été testé à nouveau le lundi de cette semaine et mes résultats étaient négatifs. Je me sens en très bonne forme et j’ai hâte d’être de retour avec l’équipe et de courir au Portugal », a déclaré Stroll, confirmant sa participation pour ce week-end.

Sur cette situation, Otmar Szafnauer, chef d’équipe, a déclaré: “Comme Lance l’a déclaré sur les réseaux sociaux ce matin, Racing Point peut confirmer qu’il a été testé positif au COVID-19 le dimanche 11 octobre. Lance avait quitté la bulle de l’équipe en Allemagne. le samedi 10 octobre en cas d’impossibilité de concourir en raison de maux d’estomac récurrents.

Lance avait d’abord signalé des maux d’estomac pendant la semaine du Grand Prix de Russie et avait ensuite été testé négatif au COVID-19 à plusieurs reprises, des tests menés conformément aux protocoles de la FIA et de Racing Point.

Il a également été testé négatif avant son arrivée en Allemagne lors du test officiel pré-événement du Grand Prix de l’Eifel. Les symptômes de maux d’estomac sont revenus samedi, obligeant Lance à se retirer de la course et à rester dans son camping-car à l’écart du paddock. Elle a consulté un médecin qui ne croyait pas que ses symptômes indiquaient le COVID-19 et n’a pas indiqué qu’un test était nécessaire. Sur la base de cette évaluation clinique, à l’époque, il n’était pas nécessaire d’informer la FIA de la nature de la maladie.

Puis Lance est rentrée en Suisse dans un avion privé dimanche matin. Conformément au protocole de test amélioré de Racing Point, selon lequel tous les membres de l’équipe sont testés au retour d’un Grand Prix, Lance a passé un test COVID-19 à domicile et a reçu un résultat positif le lendemain. Il a continué à s’isoler pendant dix jours à compter de la date du test, conformément à la réglementation locale. Il a renvoyé un test négatif lundi cette semaine et se rendra au Grand Prix du Portugal.

Tous les membres de l’équipe Racing Point du Grand Prix de l’Eifel sont rentrés au Royaume-Uni sur un vol charter privé et ont été testés négatifs à leur arrivée, et à nouveau lors de leur pré-test pour le Grand Prix du Portugal », a déclaré le manager allemand.