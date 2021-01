John Elkann et Carlos Tavares n’ont pas encore détaillé ce que l’avenir attend de chacune des 14 marques qui composent Stellantis, le nouveau géant de l’automobile. Même ainsi, ils ont clairement indiqué qu’ils feraient confiance aux entreprises qui jusqu’à présent avaient été «marginalisées» au sein de PSA et FCA. Et l’une d’entre elles est Lancia, appelée à vivre une relance transformée en une marque premium.



Les dernières années ont été particulièrement complexes pour Lancia, qui a vu son nombre de modèles et sa présence sur les marchés internationaux se réduire, jusqu’à ce qu’elle soit reléguée dans son Italie natale avec un seul véhicule, la Lancia Ypsilon. Mais ce déclin n’est pas complet, car l’Ypsilon a souvent dépassé les ventes de l’ensemble de l’Alfa Romeo, également propriété de Fiat-Chrysler.

Loin de l’abandonner pour perdu, Tavares a fait remarquer mardi vouloir relancer ces marques qui, jusqu’à présent, n’avaient pas pu recevoir l’attention nécessaire de leurs maisons mères. Il a assuré qu’ils ne démissionneraient d’aucune des 14 entreprises qui composent le nouveau groupe. De cette façon, Lancia fera un pas en avant dans un segment où Stellantis possède également Alfa Romeo et DS, ainsi que la sportive Maserati.

La première étape sera de mettre à jour l’Ypsilon, qui dans les mois à venir recevra un mécanicien hybride doux pour rattraper la nouvelle réalité des grandes villes. Et plus tard, un SUV compact du segment B arrivera, bien qu’il n’y ait toujours pas de calendrier de lancement qui nous permette de prédire ses débuts. On ne sait pas non plus s’il s’étendra à d’autres marchés que l’Italie.

L’intention de Stellantis serait que Lancia devienne une marque haut de gamme dans la mobilité urbaine, de sorte qu’elle ne concurrencerait pas Alfa Romeo ou n’essaierait pas de rivaliser en principe avec les niveaux de performance de Maserati – malgré le fait qu’elle présentait le Nouveau Stratos, qui visait à achever la récupération du modèle.

