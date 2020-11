Il a deux moteurs diesel et deux à essence, tous “ hybrides doux ”

Son prix de départ en Espagne est de 70.500 euros

Le Land Rover Discovery 2021 est une mise à jour du SUV britannique qui propose en termes mécaniques deux moteurs à essence et autant de moteurs Diesel, tous dotés de la technologie “ hybride légère ”. Son prix de départ est de 70 500 euros.



Le nouveau Land Rover Discovery 2021 Il s’agit d’une mise à jour du modèle actuel qui présente de légers changements dans son esthétique, une mise à jour plus notable de sa cabine et une gamme mécanique avec la technologie “ hybride doux ”.

Parmi ses rivaux sont SUV surdimensionnés comme les Audi Q7, BMW X5, Mercedes-Benz GLE ou Volvo XC90.

LAND ROVER DISCOVERY 2021: EXTÉRIEUR

Le Land Rover Discovery 2021 est un SUV qui mesure 4,96 mètres de long, 2 mètres de large et 1,89 mètre de haut. Son combat est de 2,92 mètres.

Du point de vue esthétique apparaissent des pare-chocs redessinés. Le front a de nouvelles branchies latérales.

Les feux arrière à led sont reliés par un nouveau panneau Noir brillant.

Une nouvelle finition apparaît R-Dynamique ce qui donne au SUV une image plus sportive en offrant des pare-chocs plus bas et plus larges, ainsi que des détails en noir brillant et Shadow Atlas.

Les pneus mesurent entre 19 et 22 pouces.

LAND ROVER DISCOVERY 2021: INTÉRIEUR

La cabane du Land Rover Discovery 2021qui peut avoir cinq ou sept sièges, dispose d’une console centrale redessinée, d’un nouveau sélecteur de vitesses et d’un bouton rotatif renouvelé pour le système de traction intégrale.

Ce véhicule incorpore une surface de chargement sans fil pour les mobiles. Il y a aussi des coups USB-C dans tous les sièges, tandis que les sièges de la deuxième rangée ont également accès à des points de charge USB.

le fiche d’évaluation il peut s’agir d’un écran numérique de 12,3 pouces. Le système multimédia, qui est le Pivi Pro, affiché sur un écran de 11,4 pouces. Il dispose de deux modems LTE qui permettent une plus grande capacité de traitement et effectuent différentes actions simultanément. Il prend également en charge les protocoles Apple CarPlay et Android Auto.

Il peut intégrer un affichage tête haute.

Les sièges sont recouverts de tissu, de velours ou d’un nouveau matériau synthétique appelé Luxtec.

Le Land Rover Discovery 2021 dispose d’un nouveau système de ventilation avec un filtre pour les particules inférieures à 2,5 microns. Il dispose également de la fonction Air Purge, qui permet de renouveler l’air de l’habitacle même à distance.

La capacité du tronc avec deux rangées de sièges disponibles est de 723 litres. Il incorpore un panneau pliant de 28,5 centimètres qui peut être glissé et peut servir à la fois de table et de chaise.

LAND ROVER DISCOVERY 2021: ÉQUIPEMENT

L’une des principales nouveautés en termes d’équipement présenté par le Land Rover Discovery 2021 est la présence de la nouvelle génération du bracelet Clé d’activité, dispositif qui permet d’ouvrir et de fermer le véhicule ou de le démarrer sans utiliser la clé.

La clé d’activité comprend une montre et résiste à l’eau.

LAND ROVER DISCOVERY 2021: MÉCANIQUE

La gamme mécanique du Land Rover Discovery 2021 comprend deux moteurs de de l’essence et plein d’autres Diesel.

Le plus léger de l’essence a 2,0 litres de cylindrée, quatre cylindres et délivre une puissance de 300 chevaux. Correspond à la version P300.

Ci-dessus est le P360, qui comme le reste des moteurs qui restent à discuter sont de 3,0 litres et six cylindres. Il a 360 chevaux et est alimenté par un compresseur électrique.

Le premier du Diesel est le D250, avec 249 chevaux, tandis que le plus capable est le D300, avec 300 chevaux et deux turbocompresseurs à double admission.

Tous les moteurs sont pris en charge par un système ‘hybride doux‘ce qui les rend dignes de la Label écologique.

La transmission est dans tous les cas une automatique à huit rapports, tandis que la traction est toujours totale. Seul le P360 peut intégrer un réducteur.

LAND ROVER DISCOVERY 2021: PRIX

Le prix de départ du Land Rover Discovery 2021 Il est de 70 500 euros pour la version P300. Le suivant dans le classement est l’appel D250, qui part de 71 650 euros. De son côté, le D300 fait de même à partir de 77 350 euros. Le P360 sera mis en vente plus tard.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/10/2020 Land Rover présente le nouveau Discovery 2021.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard