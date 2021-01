Il va bien, ne présente aucun symptôme autre qu’une perte de goût et d’odeur

Il sera isolé pendant 14 jours à Dubaï, où il devait commencer sa formation

Lando Norris a annoncé qu’il avait été testé positif au covid-19 et qu’il était isolé. Le pilote a décidé de s’isoler lorsqu’il a perdu son goût et son odeur et qu’il n’a pour l’instant plus de symptômes.



«Bonjour à tous, j’espère que vous allez tous bien. Hier, j’ai perdu mon sens du toucher et de l’odorat, alors je me suis immédiatement isolé et j’ai fait un test», a déclaré Norris.

“Le résultat a été positif, j’ai donc dit à tout le monde avec qui j’ai été en contact et que je vais m’isoler pendant les 14 prochains jours. Je me sens bien et je n’ai aucun autre symptôme, mais je voulais juste vous le faire savoir. Faites attention”, dit-il. ajoutée.

L’équipe McLaren a confirmé la nouvelle suite à la déclaration du pilote. “McLaren peut confirmer que Lando Norris a été testé positif au COVID-19 hier à Dubaï, où il est en vacances avant son camp d’entraînement prévu.”

«Après avoir reconnu une perte de goût et d’odeur, ils l’ont immédiatement testé et ont informé l’équipe. Comme l’exige la réglementation locale, il est isolé à son hôtel pendant 14 jours. Il va bien et n’a signalé aucun autre symptôme.

