Il n’y a toujours pas de calendrier officiel pour le championnat du monde de Formule 1 de l’année prochaine, mais l’Arabie saoudite a déjà confirmé qu’elle accueillera, pour la première fois, un Grand Prix.



C’est le prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, en son temps pilote amateur et actuel chef du ministère saoudien des Sports, qui l’a confirmé via son compte Twitter, sans toutefois préciser le lieu et la date.

Un nouvel événement mondial en 2021 Es-tu prêt !! pic.twitter.com/ToHvVuLQAk – Ministère des sports (@gsaksa_en) 4 novembre 2020

Dans tous les cas, le lieu sera Jeddah, la ville qui célèbre déjà le départ du Dakar, où un circuit urbain sera activé dans l’espoir de pouvoir avoir un tracé pharaonique permanent, bien qu’il soit possible que celui-ci soit situé à Qiddiyah, une grande ville en construction et devrait être opérationnel en 2023.

Cela n’a pas surpris. D’une part, la signature d’un contrat pour le différend à long terme dans un GP d’Arabie saoudite a été annoncée en grande pompe et on a émis l’hypothèse que le test rapporterait un canon spectaculaire. D’autre part, Aramco, la compagnie pétrolière du pays et la plus grande du monde, est devenue cette année un sponsor officiel de la F1.

Dans le calendrier provisoire qui circule, le test se situerait du 25 au 28 novembre, juste avant la dernière manche du Championnat à Abu Dhabi, lorsque les températures diurnes dans la région sont chaudes mais supportables. Il a sa logique du point de vue logistique, tant pour le déplacement des équipements que pour le fait que le tracé urbain doit être activé et homologué. L’homologation est une condition essentielle, mais elle ne devrait pas avoir beaucoup de problèmes a priori car la FIA supervisera le projet.

La proximité du Grand Prix, de l’Arabie saoudite et d’Abu Dhabi, n’est pas un problème. Il est évident que plus que la fréquentation des fans, ce qui compte, c’est de faire connaître l’image du pays à la télévision.

