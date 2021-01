Pendant la construction, la course de F1 se déroulera sur le circuit urbain de Jeddah

Ils promettent de nombreux dépassements, par rapport aux autres circuits urbains

L’Arabie saoudite prévoit de construire un circuit sur le territoire, aux mains d’Hermann Tilke, qui sera disponible pour la saison 2024. Pendant qu’ils travaillent sur le projet, leurs courses de F1 se dérouleront sur le tracé urbain temporaire de Djeddah.



Les plans de l’Arabie saoudite étaient de construire un circuit fixe d’ici 2024. Pour cela, ils ont l’aide du célèbre Hermann Tilke, un ingénieur civil allemand connu pour la conception et la réforme de pratiquement tous les circuits de la catégorie reine. .

“Nous prévoyons de l’achever vers la fin de 2023, avec tout prêt pour 2024. Mais le prince héritier pensait que 2024 était trop loin, nous avons donc pensé qu’une course urbaine serait une bonne option jusqu’à ce que le circuit soit terminé”, a-t-il expliqué. Prince Khalid.

L’attente semblait trop longue, ils ont donc choisi de créer une course urbaine temporaire tout en travaillant simultanément sur le projet d’origine.

“Nous travaillons avec Hermann Tilke et la Formule 1 pour concevoir le circuit routier le plus rapide. Je peux vous promettre que la course urbaine en Arabie saoudite ne sera pas standard”, a déclaré le prince Khalid, président de l’association locale du sport automobile. Page télégramme, Cross Country Rally.

On avait promis en novembre que le Grand Prix d’Arabie saoudite serait plus divertissant que la course de Monaco. Aujourd’hui, ils ont réitéré une fois de plus qu’il est difficile de susciter l’intérêt du spectateur en ce qui concerne les aménagements urbains. Pour cette raison, votre projet se concentrera sur la création d’une voie rapide et plus facile à dépasser.

“Certaines routes urbaines ne sont pas très excitantes. Il n’y a pas de grandes opportunités de dépassement et elles peuvent être ennuyeuses. Donc notre idée est de créer un grand projet, une grande ville pour le sport automobile. Ce sera passionnant et il y aura beaucoup de dépassements”, a répété le président de L’Association saoudienne des sports automobiles.

